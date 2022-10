ASSE Mercato : Perrin proche d’une signature totalement incroyable

Publié par JEAN-LUC D le 23 octobre 2022 à 17:23

Déjà à la lutte pour le maintien en Ligue 2, l’ ASSE veut un gardien de but expérimenté. Aux dernières nouvelles, Loïc Perrin aurait trouvé le profil idéal.

ASSE Mercato : Loïc Perrin prêt à piocher en Ligue 1 ?

Malgré Matthieu Dreyer (33 ans) et Étienne Green (22 ans), les dirigeants de l’AS Saint-Étienne recherchent toujours un gardien de but d’expérience. Et même si le coordinateur sportif du club ligérien, Loïc Perrin, a récemment assuré qu’il ne prendrait aucun joker pour renforcer l’effectif de Laurent Batlles, l’Insider Mohamed Toubache-Ter assure que le portier de l’ES Troyes AC, Gauthier Gallon, serait en pole position pour débarquer dans le Forez.

Très influent sur Twitter, le responsable de la communication d’Angers SCO ne précise toutefois pas si le gardien troyen arrive en tant que joker ou si c’est une piste hivernale pour les Verts. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, Gauthier Gallon est évalué à 2,50 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Son arrivée à Saint-Étienne devrait donc coûter un certain montant aux finances stéphanoises. Reste maintenant à savoir si le recrutement du dernier rempart de l’ESTAC serait une excellente idée pour l’AS Saint-Étienne.

Mercato ASSE : Gauthier Gallon, une bonne idée pour les Verts ?

Dix-huitième au classement de Ligue 2 après sa précieuse victoire sur la pelouse d’Amiens SC (1-0), samedi après-midi, l’AS Saint-Étienne espère enchaîner prochainement afin de sortir définitivement de la zone rouge. Loïc Perrin et Laurent Batlles seraient donc mal inspirés de faire venir Gauthier Gallon pour lui confier le rôle de gardien titulaire devant Matthieu Dreyer et Étienne Green pour le reste de la saison. En effet, le portier de l’ES Troyes n’est pas le meilleur gage de sécurité pour l’équipe stéphanoise.

Depuis le début de la saison et en 10 matches de Ligue 1, le protégé de Bruno Irless a déjà encaissé 21 buts. Toutefois selon informations de l'Est Eclair, le coach de l’ASSE, Laurent Batlles, apprécierait énormément le profil de Gauthier Gallon et aurait milité pour sa venue l’été dernier. Aux yeux des décideurs de Sainté, le gardien français constituerait une réelle plus-value dans l'effectif stéphanois qui se cherche un gardien de but depuis le départ de Stéphane Ruffier.

Affaire à suivre donc…