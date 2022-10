ASSE Mercato : Un défenseur fait un appel du pied à Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 29 octobre 2022 à 12:47

Libre et à la recherche d’un nouveau projet, un ancien défenseur de l’ ASSE a évoqué son avenir. Est-il intéressé par un retour à Saint-Étienne ?

Eliaquim Mangala a hâte de revoir l' ASSE en Ligue 1

Parti librement de l’ ASSE après la relégation du club en Ligue 2, Eliaquim Mangala avoue avoir été enrichi par son passage à Saint-Étienne, même s’il est désolé pour la descente en deuxième division. Recruté en janvier 2022 pour aider l’AS Saint-Étienne, en difficulté, à se maintenir en Ligue 1, le défenseur central et les autres recrues hivernales stéphanoises n’y sont pas parvenus. Il le regrette et espère un retour rapide des Verts dans l’élite, comme il l’a confié au site Get Football News France :

« Une équipe comme Saint-Étienne est l'héritage du football français. C'est dommage d'en arriver là. Quand j'étais au club, malgré les résultats, j'ai essayé de remobiliser l'équipe et de continuer à y croire, à mettre les choses en place. J'espère revoir les Verts en Ligue 1 dès que possible ».

ASSE Mercato : L'ex-défenseur l'AS Saint-Étienne cherche un club, mais...

Sans club depuis son départ de l’ ASSE en mai 2022, Eliaquim Mangala est en quête d’un nouvelle équipe. Il se sent capable de jouer encore en Europe ! « Mon projet est de trouver un club et de le trouver le plus rapidement possible. C'est ma passion, et je suis motivé pour donner beaucoup plus sur le terrain. J'ai envie d'être sur le terrain, mais les circonstances sont particulières », a déclaré l’ancien international français (8 sélections).

Cependant, Eliaquim Mangala n’a aucune piste pour l’instant, car le contexte de la Coupe du monde est un peu particulier pour les joueurs libres de tout engagement.

« En ce qui concerne les contacts avec les clubs, c'est calme en ce moment. Évidemment, il y a la Coupe du monde qui arrive aussi, donc c'est une année un peu spéciale. Les clubs vont voir ce qui se passe jusqu'en novembre. C'est un peu différent aussi parce qu'il y a de plus en plus d'agents libres. »

L’arrière de 31 ans fait-il un appel du pied à l’ ASSE ? Possible ! Néanmoins, il a déclaré : « en termes de relations personnelles avec les coéquipiers et le staff, je n'ai pas eu de problème. Je suis parti de Saint-Étienne à cause de la relégation. Cela s'est terminé là ».