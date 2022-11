Publié par ALEXIS le 01 novembre 2022 à 02:25

Éliminée de la coupe de France, samedi, l’ ASSE affronte le FC Metz, lundi en Moselle. Le club ligérien mobilise ses supporters pour le déplacement.

ASSE : L'AS Saint-Étienne lance le match contre le FC Metz

Sortie par Rodez AF de la Coype de France, aux tirs au but (0-0, 3 t.a.b à 4), l’ ASSE va mieux se concentrer sur la Ligue 2 où elle est en danger et menacée de descente en National. Les Stéphanois ont d’ailleurs un match le FC Metz, club relégué aussi comme eux, à l’issue de la saison dernière. L’ AS Saint-Étienne se déplace sur le terrain du FC Metz, lors de la 14e journée du championnat, lundi 7 novembre (20h45). Le club stéphanois prend les dispositions pour le voyage de ses supporters en Moselle. Il a communiqué des informations concernant le déplacement à Metz.

« Les supporters stéphanois désirant s'y rendre peuvent dès à présent se procurer des contremarques sur la billetterie officielle de l' ASSE. Un quota de contremarques a été mis en vente ce lundi sur la billetterie en ligne officielle de l'AS Saint-Étienne, pour les abonnés et membres Premium. Les membres Fans et le grand public auront la possibilité d’acheter des contremarques dès demain, mardi. Ces contremarques sont au prix unique de 5€. L’ensemble des ventes sur la billetterie en ligne fermera ce vendredi 4 novembre à 15h ».

Concernant les modalités de déplacement des supporters stéphanois, elles seront communiquées prochainement.

Les Messins ont prévu une grande fête à Saint Symphorien

À Metz, le peuple vert est attendu de pied ferme. Les supporters des Grenats ont prévu de clôturer les festivités des 90 ans du club, autour du match contre l’ ASSE, au stade Saint Symphorien. Pour mobiliser le maximum de supporters, le FC Metz a fixé le tarif unique à 10 euros pour prendre part à l’apothéose de la fête du club. Au sujet de l'enjeu du match, les Messins sont 12es avec 15 points, alors que l' ASSE est 18e avec 11 points et menacée de descente aux enfers.