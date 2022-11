Angers SCO : Yahia Fofana revient sur le début de saison galère du SCO

Arrivé cet été à l' Angers SCO, Yahia Fofana connaît un début de saison vraiment compliqué avec le SCO, qui occupe la dernière place de Ligue 1.

Deveni titulaire dans les cages de l' Angers SCO à la place de Paul Bernardoni, Yahia Fofana apprend le haut niveau pour sa première saison en Ligue 1. À seulement 22 ans, il est l'un des plus jeunes gardiens du championnat et doit encore progresser sur certains aspects de son jeu. En conférence d'avant-match, le portier du SCO a reconnu être encore en phase d'apprentissage.

"Faire une boulette ça arrive, mais il faut rebondir. J’ai bien été soutenu par le staff et les joueurs. [...] Je suis venu ici pour apprendre. J’apprends, je fais des matchs et je fais des erreurs. Petit à petit et au fil des matchs, je vais gommer mes petites erreurs et être plus décisif."