Angers SCO : Déjà une mauvaise nouvelle pour le SCO avant Lille

03 novembre 2022

Déjà face à des incertitudes pour la réception du RC Lens ce week-end, l' Angers SCO enregistre un forfait pour le déplacement à Lille la semaine suivante.

Angers SCO : Batista Mendy suspendu pour le déplacement au LOSC

Déjà une bien mauvaise nouvelle pour Gérald Baticle et le SCO. Le milieu de terrain angevin Batista Mendy ne sera pas du voyage à Lille pour le dernier match avant la Coupe du Monde. En effet, suite à une accumulation de cartons jaunes, le titulaire indiscutable du SCO d'Angers ne pourra pas être aligné par Gérald Baticle au stade Pierre Mauroy. D'abord opposés aux Lensois ce week-end, les Angevins sont confrontés à de nombreuses incertitudes pour cette rencontre, avec notamment Sofiane Boufal et Ousmane Camara qui semblent touchés et qui pourraient être forfaits pour la réception du RCL ce samedi.

La seule bonne nouvelle à l'heure actuelle pour l'entraîneur angevin est le retour de Yan Valery qui devrait postuler pour une place de titulaire ce week-end au stade Raymond Kopa.

Il est temps que la trêve arrive pour le SCO d'Angers

La crise semble réelle et profonde au SCO d'Angers. Bons derniers de Ligue 1 avec seulement 8 points pris en 13 matchs, les hommes de Gérald Baticle possèdent la pire défense de France, Ligue 1 et Ligue 2 confondues, avec 31 buts encaissés. La série actuelle du SCO est également très inquiétante avec cinq défaites de suite et des prestations plus que moyennes.

Opposé à Lens ce week-end, puis au LOSC la semaine suivante, il est difficile de croire à un sursaut d'orgueil de la part des Angevins tant l'écart entre ces équipes est important. Il faudra absolument profiter de cette longue coupure liée à la Coupe du Monde pour remobiliser une équipe qui est en totale perdition depuis le début de saison.