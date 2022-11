PSG Mercato : Une merveille du Paris SG affole la Juve et le Barça

Publié par JEAN-LUC D le 04 novembre 2022 à 17:07

Alors que le PSG s’active en interne pour blinder l’une de ses pépites les plus prometteuses, la Juventus et le Barça veulent la déloger cet été.

PSG Mercato : La Juve à la lutte avec le Barça pour un crack du Paris SG

Il n'a que 17 ans, mais Ilyes Housni est déjà considéré comme la future pépite offensive du Paris Saint-Germain. Auteur de 8 buts en 6 matchs de Youth League, l’attaquant des U19, coachés par Zoumana Camara, est la nouvelle sensation de la saison chez les Rouge et Bleu. Et l’enfant de Créteil fait déjà parler de lui en Europe. Surtout que sa situation contractuelle au PSG attire des regards envieux.

Alors que son bail aspirant avec son club formateur expire le 30 juin prochain, la Juventus serait sur les rangs pour récupérer gratuitement Ilyes Housni au terme de l’exercice 2022-2023. En effet, selon les informations du portail Tutto Juve, la direction sportive de la Juventus Turin surveillerait avec une grande attention la situation de l’ancien coéquipier de Xavi Simons. Après avoir réussi à convaincre Kingsley Coman en juillet 2014, la Vieille Dame rêverait du même coup avec Housni l’été prochain. Mais les Bianconeri ne sont pas seuls sur ce coup puisque le FC Barcelone serait également tombé sous le charme de l’international français des moins de 18 ans. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi sort les barbelés pour Ilyes Housni

Révélation de la saison en Youth League, Ilyes Housni a fini par convaincre la direction du Paris Saint-Germain qu’il représente une option sérieuse pour l’avenir. Alors que plusieurs autres grands clubs européens s’activent en coulisse pour le convaincre de les rejoindre, Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà pris les devants dans cette affaire.

En effet, selon les informations recueillies par le quotidien Le Parisien, les dirigeants du PSG auraient entamé des négociations avec le clan Housni en vue de la signature d’un premier contrat professionnel. Déterminé à conserver sa pépite, le Champion de France en titre serait prêt à lui dérouler le tapis rouge avec un contrat jamais offert à un jeune de sa catégorie. Une proposition sur laquelle aucun autre club ne serait capable de s’aligner.