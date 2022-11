Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi met déjà la pression à Galtier

Publié par JEAN-LUC D le 04 novembre 2022 à 13:07

Malgré un début de saison plutôt réussie et un contrat courant jusqu’en juin 2024, Christophe Galtier serait déjà mis sous pression au PSG par sa direction.

Mercato PSG : Galtier sommé d’atteindre le dernier carré de la C1

Successeur de Mauricio Pochettino en fin de saison dernière, Christophe Galtier va devoir se montrer très convaincant au niveau des résultats à l’issue de la saison en cours. Si tout se passe relativement bien en Ligue 1, Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du club de la capitale se montreraient beaucoup plus exigeants au niveau de la Ligue des Champions. Une compétition qui pourrait déterminer la suite de l’avenir du technicien français sur le banc des Rouge et Bleu. En effet, le quotidien Le Parisien révèle ce vendredi que les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient expressément fixé comme objectif à leur coach d’atteindre le dernier carré de la Coupe aux grandes oreilles.

2es de son groupe à l’issue de la phase de poules, ChristopheGaltier et ses hommes ne se sont pourtant pas mis dans les meilleures conditions, puisque selon les statistiques d’un mathématicien français, leur potentiel adversaire le plus probable pour les 8es pourrait être soit le Bayern Munich ou le SSC Naples. Mais l'entraîneur du PSG va devoir trouver les ressources nécessaires afin de passer ce cap, au risque de se voir remercier l’été prochain. D’ailleurs, des noms circuleraient déjà en interne pour son éventuel remplacement.

Une star de Premier League à la place de Christophe Galtier ?

D’après les informations du journaliste Enrico De Lellis sur Calciomercato, Nasser Al-Khelaïfi continuerait de garder un œil sur Antonio Conte. En fin de contrat à Tottenham le 30 juin prochain, le coach italien pourrait être une option viable pour le président parisien s’il venait à prendre la décision de se séparer de Christophe Galtier au terme de l’exercice 2022-2023. D’autant que l’ancien manager de Chelsea ne semble pas particulièrement emballé par une prolongation avec les Spurs.

Mais ce n’est pas tout. Enrico De Lellis ajoute que le président du PSG serait également un grand fan de Pep Guardiola. Et alors que l’ancien entraîneur du Barça arrive au terme de son engagement avec Manchester City, le Qatar envisagerait sérieusement de lui proposer le poste de Christophe Galtier quand il sera libre l’été prochain. Arrivé en juillet dernier en provenance de l’OGC Nice, Christophe Galtier pourrait donc connaître un court passage sur le banc du Champion de France en titre. Sauf s’il réalise l’exploit en Ligue des Champions.