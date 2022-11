ASSE : Un jeune joueur de l'AS Saint-Étienne lourdement sanctionné

Un jeune joueur de l’ ASSE, auteur d’un gros coup de sang en l’Équipe de France U18, a été lourdement sanctionné par la FFF, ce vendredi.

La Fédération Française de Football a rendu son verdict concernant le cas Darnell Bile (17 ans). Le jeune joueur de l’ ASSE a été suspendu pour huit mois par la faitière du football français, selon les informations du quotidien Le Progrès. Concrètement, il est interdit de participer à toutes compétitions avec les Bleuets pendant huis mois. L’AS Saint-Étienne avait décidé d’une sanction « pédagogique » contre son joueur. Quant à Bernard Diomède, sélectionneur des Bleuets, il avait été catégorique :

« Pour certains, il n’y aura peut-être pas de retour en équipe de France parce qu’il faut qu’ils comprennent les choses, a mis en garde Bernard Diomède, le sélectionneur des Bleuets, après la rencontre. On va essayer de bien analyser à froid ceux qui ont le bon comportement et ceux qui ont eu le mauvais comportement. Et moi, en tant qu’entraîneur, je sanctionnerai les joueurs que je dois sanctionner. »