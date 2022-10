ASSE Mercato : La signature d'un jeune joueur se complique !

Publié par ALEXIS le 31 octobre 2022 à 09:40

Les négociations pour la signature du premier contrat professionnel d’un jeune joueur à l’ ASSE seraient toujours au point mort.

ASSE Mercato : Négociations au point mort pour Darnell Bile

Réalisant un début de saison prometteur avec la réserve de l’ ASSE et sélectionné par Bernard Diomède en Équipe de France U18, Darnell Bile était en passe de devenir un joueur professionnel au sein du club qu'il a intégré en 2020. Mais depuis son écart de comportement avec les Bleuets, lors du Tournoi de Limoges face à la Pologne, il est en sursis. Le jeune attaquant de l’AS Saint-Étienne avait été auteur d’un tacle appuyé par derrière et d’un coup de tête sur un adversaire polonais. Il avait été exclu pour son coup de sang et son équipe avait perdu le match (3-2), le 25 septembre.

Le joueur de 17 ans s’était excusé dans la foulée, mais avait été sanctionné par son club. Selon les informations du quotidien Le Progrès, « les dirigeants stéphanois ont décidé de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, les négociations entamées pour la signature de son premier contrat professionnel ». Un peu plus d’un mois après cette décision, la situation de Darnell Bile ne s’est toujours pas améliorée, comme l’indique But Football Club. « L’ ASSE hésite désormais à proposer un premier contrat professionnel à Darnell Bile. Son coup de tête est venu confirmer des soucis de comportement qui avaient déjà intrigué, au club. »

Deux bouts de matchs disputés en Ligue 1 et plus rien !

Notons que le natif de Colombes avait disputé deux matchs avec l'équipe professionnelle de l' ASSE en Ligue 1, avant l’incident en Équipe de France. C’était lors du nul contre Valenciennes FC (2-2) et de la large victoire des Verts sur le SC Bastia (5-0). Darnell Bile était entré en jeu pendant ces deux rencontres, dans les dernières minutes. Depuis les deux bouts de matchs joués, il n’a plus fait d’apparition dans l’équipe de Laurent Batlles.