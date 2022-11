PSG : LDC, l'avertissement de Galtier avant le tirage au sort

Au sortir du succès du PSG sur la pelouse de Lorient, Christophe Galtier s’est projeté sur le tirage au sort de la Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain a signé un court succès sur la pelouse du FC Lorient (1-2) ce dimanche. En l’absence de Lionel Messi, Neymar a porté le PSG face aux Merlus. Le funambule auriverde a d’abord ouvert le score avant de servir Danilo Pereira pour le but de la victoire. En milieu de semaine, Paris s’était déjà imposé sur le même score à l’extérieur face à la Juventus de Turin en Ligue des champions. Un résultat qui a placé le club de la capitale en seconde position de son groupe derrière Benfica. Au sortir de ce succès au Moustoir, Christophe Galtier s’est exprimé sur le tirage au sort de la C1. Lequel sera effectué ce lundi. L’entraîneur parisien ne craint pas de tomber sur un cador européen en huitièmes de finale.

« Oui, on va tomber sur un gros mais peut-être qu’un gros va tomber sur un gros aussi. J’attends ça sereinement. On n’a pas fini premiers avec des circonstances incroyables mais c’est comme ça », a indiqué l’ancien coach de Nice en conférence d’après-match.

Dauphin de Benfica, le Paris Saint-Germain a de grandes chances d’affronter un mastodonte européen au prochain tour. Manchester City, Naples, Chelsea ou encore le Real Madrid sont de potentiels adversaires du PSG en huitièmes. Les Parisiens avaient été sortis à ce stade de la compétition la saison dernière par le Real, futur vainqueur de l’épreuve. Outre ces cadors, Paris peut affronter des adversaires comme Tottenham et le FC Porto, dont les performances en poules sont loin d’avoir ébloui. En marge de ce tirage, Christophe Galtier se veut serein et compte bien préparer le printemps.

« Mais l’histoire de la Champions League montre que souvent des seconds, sur des tirages difficiles, ont pu se qualifier. Et il y en a beaucoup plus que ce qu’on pense. Donc voilà on attend sereinement le tirage et quand l’heure viendra de la compétition, on s’y préparera du mieux possible pour être performants ».