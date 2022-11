PSG : Une mauvaise nouvelle tombe avant le déplacement à Lorient

Publié par JEAN-LUC D le 05 novembre 2022 à 15:07

À la veille de son match contre le FC Lorient au Stade du Moustoir, le PSG a publié un communiqué pour informer sur l’état de santé de l’effectif de Galtier.

PSG : Un forfait de dernière minute contre le FC Lorient

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain affronte le FC Lorient au Stade du Moustoir pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Après l’entraînement de ce samedi, la veille du match, le club de la capitale a fait le point sur les blessures du collectif de Christophe Galtier. Outre le gardien de but Keylor Navas, le défenseur central Presnel Kimpembe et le milieu de terrain Fabian, déjà sur le flanc depuis la dernière rencontre des Rouge et Bleu, Lionel Messi a lui aussi rejoint l’infirmerie du Paris SG.

Selon le point médical publié ce samedi par le Champion de France en titre, « victime d’une inflammation au tendon d’Achille, Leo Messi restera en soins par mesure de précaution. Il reprendra l’entraînement collectif la semaine prochaine. » L’attaquant de 35 ans sera donc forfait pour le déplacement chez les Merlus, demain. Reste maintenant à savoir si Messi fera son retour pour la réception de l’AJ Auxerre, le 13 novembre prochain, neuf jours avant l’ouverture de la Coupe du Monde au Qatar.

PSG : Christophe Galtier confirme pour Messi à Lorient

En conférence de presse, Christophe Galtier a été interrogé sur l’absence de Lionel Messi pour la rencontre sur le terrain de Lorient. Toutefois, l’entraîneur du Paris Saint-Germain assure que l’international argentin n’ a rien de grave et qu’il sera présent pour le prochain match.

« Leo souffre d’une inflammation au tendon d’Achille. Il sera opérationnel pour le prochain match, je pense, tout comme Kimpembe qui continue son process de réathlétisation. Pour remplacer Messi, j’ai des possibilités avec Hugo Ekitike et/ou Pablo Sarabia », a déclaré Galtier.