Stade Brestois : Après la défaite à Nice, la frustration gagne le SB29

Publié par Jules le 08 novembre 2022 à 00:43

Le Stade Brestois, qui s'est incliné contre l'OGC Nice, peut-être frustré de ne pas avoir pris au moins un point au terme de cette rencontre.

Ce week-end, le Stade Brestois se déplaçait sur la pelouse de l'OGC Nice pour une rencontre entre deux équipes qui connaissent des difficultés en ce début de saison. Ce dimanche à l'Allianz Riviera, les Brestois ont tout de même tenu la dragée haute aux Niçois. Mais, malgré un bon match du SB29, les Bretons n'ont pas pu ramener le moindre point de ce déplacement, notamment à cause d'un manque de réalisme criant face aux Aiglons.

Comme l'a expliqué Julien Lachuer, c'est la frustration qui règne dans le vestiaire du Stade Brestois après cette nouvelle défaite. "On est très frustrés parce qu’on était venus avec plein d’ambition comme à chaque fois, regrette le coach intérimaire du SB29. Les joueurs voulaient remporter ces trois points. [...] On a l’impression d’avoir fait jeu égal avec Nice mais malheureusement en ce moment la réussite nous fuit."

Stade Brestois : Le SB29 doit très vite se relancer en championnat

Ce manque de réussite, le Stade Brestois l'avait déjà expérimenté contre le Stade de Reims la semaine passée. Contre les Champenois, les Bretons avaient tiré 12 fois au but sans jamais trouver le chemin des filets, devant se contenter d'un triste 0-0, et d'un petit point contre un concurrent direct pour le maintien. La situation devient oppressante pour le SB29 qui pointe désormais à la 19e place de Ligue 1 et qui va devoir se relancer au plus vite en championnat.

Dans une saison avec quatre relégations, le Stade Brestois n'a pas le droit à l'erreur en Ligue 1. Le SB29 serait d'ailleurs bien inspiré de l'emporter dimanche contre l'ESTAC. Une opportunité de retrouver un peu de stabilité avant la trêve. Une trêve qui sera bien utile pour les Brestois qui connaîtront probablement le nom de leur nouvel entraîneur, tandis que celui de Stéphane Ziani revient avec insistance.