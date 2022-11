ASSE Mercato : Une pépite de Saint-Etienne file à l’étranger

Publié par ALEXIS le 09 novembre 2022 à 17:09

En plus du dossier Krasso, l’ ASSE est en grande difficulté pour conserver l’un de ses jeunes joueurs prometteurs. Il est annoncé vers l’AC Milan.

L’actualité du mercato de l’ ASSE est dominée, ce mercredi, par le départ de Jean-Philippe Krasso à la fin de la saison. Le Progrès révèle que le buteur de l’AS Saint-Etienne a mis fin aux négociations sur la prolongation de son contrat, expirant en juin 2023. Mais l’avant-centre n’est pas le seul joueur des Verts concerné par un éventuel départ. Foot Mercato croit savoir que le prometteur gardien de but, Noah Raveyre aussi, est en instance de départ. L’ ASSE ne parvient toujours pas à trouver un accord avec l'international U17 tricolore comme l’avait fait savoir Evect. La direction stéphanoise tente en effet d'offrir un premier contrat professionnel natif du Puy-en-Velay (Haute-Loire).

ASSE Mercato : Noah Raveyre d'accord avec l'AC Milan

Ce mercredi, Foot Mercato assure que le portier de 17 ans a une touche avec l’AC Milan en Serie A. D’après le média spécialisé, Noah Raveyre « va sans doute quitter l' ASSE et s'engager avec l'AC Milan avec qui il possède un accord verbal. Le club lombard a été séduit par ses qualités et entend bien miser sur ce jeune et talentueux gardien pour l'avenir et ainsi l'intégrer à son équipe Primavera », indique la source. Noah Raveyre est une pépite de l’ ASSE à fort potentiel. Il a fait sa première apparition en Ligue 2 cette saison, à la suite de l’expulsion d’Étienne Geen (22 ans), contre le Havre AC, en août. Il avait concédé 3 buts, à 10 contre 11, dans le match (de la 4e journée du championnat) perdu (6-0) à Geoffroy-Guichard.

Noah Raveyre ne serait pas le premier gardien de but formé à l' ASSE, qui partirait très jeune. Le prometteur Stefan Bajic (20 ans) a quitté le club ligérien pour Pau FC en février 2022. Il évolue cette saison à Bristol City en Chanmpionship en Angleterre.