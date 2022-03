ASSE Mercato : Énorme confidence sur le départ de Stefan Bajic

Publié par Ange A. le 29 mars 2022 à 08:11

L’arrivée de Paul Bernardoni a contraint Stefan Bajic à quitter l’ ASSE. Un départ qui n’a pas laissé Sylvain Ripoll indifférent.

Stefan Bajic à la relance loin de l’ ASSE

L’histoire entre Stefan Bajic et l’AS Saint-Étienne a pris fin cet hiver. L’ ASSE a libéré son jeune portier courtisé par Pau en Ligue 2. Un départ d’autant plus justifié que l’arrivée en prêt de Paul Bernardoni bouchait davantage ses espoirs chez les Verts. Il a quitté le club ligérien avec un total de 12 matchs disputés pour 20 buts encaissés et un seul clean-sheet. Avec la grave blessure d’Alexandre Olliero, le portier de 20 ans a été propulsé numéro 1 chez les Palois. Il compte déjà sept titularisations depuis son arrivée, pour 5 buts concédés et deux clean-sheet. Au vu de ses performances, l’ancien Stéphanois a été convoqué chez les Espoirs de l’équipe de France. Un choix justifié par le sélectionneur des Bleuets.

Une décision saluée par Sylvain Ripoll

Pour Sylvain Ripoll, le départ de Stefan Bajic de Sainté lui a permis de franchir un cap. « Saint-Étienne était dans une passe difficile, ce n’était pas évident pour un jeune gardien. Il est parti à Pau avec les idées claires, il est très solide, il fait de très bons matches, des performances très abouties. Ça lui fait beaucoup de bien, c’est un gardien avec plein de qualités, qui va vite au sol, avec une bonne présence aérienne, très dynamique. On a toute confiance en lui », confie l’entraîneur des Espoirs de l’équipe de France dans les colonnes de L’Équipe.

Libéré par l’ ASSE, l’avenir de Stefan Bajic reste encore flou avec Pau. Son contrat avec l’actuel 9e de Ligue 2 expire au terme de la saison. Reste maintenant à savoir si à travers ses prouesses il gardera la confiance des dirigeants palois.