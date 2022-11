ASSE : Un joueur de Rodez envoie un message fort à Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 10 novembre 2022 à 01:39

Un joueur né à Saint-Étienne et qui a affronté l’ ASSE avec Rodez AF à Geoffroy-Guichard, en Coupe de France, se réjouit de revenir pour la Ligue 2.

Éliminé par Rodez AF aux tirs au but, fin octobre dernier, l’ ASSE retrouve encore le club ruthénois, ce samedi (15h) au stade Geoffroy-Guichard. Cela, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 2. Nassim Ouammou, natif de Saint-Étienne et passé par le centre de formation des Verts, s’est prononcé sur ces retrouvailles avec l'AS Saint-Étienne. Il est revenu sur sa joie d’avoir affronté et éliminé les Stéphanois en Coupe de France. Le N°7 de Rodez Aveyron Football avait disputé le premier match contre l' ASSE, en entier.

Il est enthousiaste à l’idée de revenir dans le Chaudron, seulement trois semaines plus tard. « Je suis né à Saint-Étienne. J’ai appris à jouer au football dans le club, durant 11 années. J’ai été ramasseur de balle sur la pelouse du stade, je suis allé dans les tribunes encourager les joueurs stéphanois, j’ai tant de souvenirs et de repères dans ce club », a rappelé Nassim Ouammou, dans des propos rapportés par La Dépêche.

ASSE : Rodez AF revient à Saint-Étienne avec un nouvel entraineur

Le joueur de 29 ans a été formé à l’académie de l’ ASSE entre 2000 et 2010, mais il n’a jamais joué sous les couleurs stéphanoises avec l’équipe professionnelle. Il avait rejoint le FCO Firminy près de Saint-Étienne, avant de s’exiler au Portugal au CS Maritimo en 2011 pour y parachever sa formation. Rappelons que Rodez AF a limogé son entraineur Laurent Peyrelade, mardi, au profit d’Emerick Darbelet, son adjoint. C'est donc le coach de 49 ans qui dirigera Nassim Ouammou et ses coéquipiers, avec le staff en place, contre l' ASSE dans trois jours. Cela jusqu’à nouvel ordre.