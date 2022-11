ASSE : Rodez prend une décision forte, avant sa venue à Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 09 novembre 2022 à 00:45

Avant de retrouver l’ ASSE en Ligue 2, à Geoffroy-Guichard, samedi (15h), Rodez AF a pris une décision forte, ce mardi 8 novembre.

L’ ASSE retrouvera Rodez AF, samedi après-midi, soit deux semaines après leur confrontation en Coupe de France. Pour ce deuxième match face à l'AS Saint-Etienne, comptant pour la 15e journée de Ligue 2, le club d’Aveyron a pris une importante décision. Il s’est en effet séparé de son entraineur Laurent Peyrelade. Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, le RAF a informé de la mise à pied du technicien de 52 ans.

« Le président du Rodez Aveyron Football, Pierre-Olivier Murat et Laurent Peyrelade, ont eu un entretien ce jour et ont acté la fin de leur collaboration. Une histoire commune qui a duré plus de 7 saisons, soit près de 270 matchs toutes compétitions confondues. Le club et Laurent Peyrelade ont appris, grandi et gravi les échelons ensemble. Le club remercie infiniment Laurent Peyrelade pour tout ce qu’il a apporté durant toutes ces années. Une performance historique ».

Rodez AF : Emerick Darbelet nommé entraineur intérimaire, avant l’ ASSE

En attendant la nomination d’un nouvel entraineur principal, Rodez AF a nommé un coach intérimaire à la place de Peyrelade. « Emerick Darbelet et le staff actuel prennent en charge l’équipe première jusqu’à nouvel ordre », a appris le club, dans la foulée de la mise à l'écart de son entraineur. Le nouveau coach des Sang et Or était précédemment l’un des adjoints de Peyrelade. C’est donc Emerick Darbelet (49 ans) qui sera sur le banc de touche du club ruthénois, samedi, face aux Verts dans le Forez. Notons que Rodez AF est 18e de L2 avec 12 points, alors que l’ ASSE est 19e avec 11 points. Les deux clubs sont relégables en National, à ce stade du championnat.