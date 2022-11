Barça Mercato : Vers un retournement de situation pour De Jong

Publié par Jules le 10 novembre 2022 à 17:18

Le cas de Frenkie De Jong retient une grande partie de l'attention au Barça. Un nouveau retournement pourrait avoir lieu concernant le milieu de terrain.

Depuis l'été dernier, le nom de Frenkie De Jong revient avec insistance lorsque l'on parle des prochains mouvements du Barça sur le marché des transferts. En effet, les Blaugranas semblaient bien décidés à se débarrasser du milieu de terrain néerlandais lors du dernier mercato estival. Alors qu'il semblait poussé vers la sortie par la direction catalane, Manchester United a notamment tenté de le récupérer cet été, sans succès.

Son avenir au Barça semblait donc scellé, et beaucoup pensaient qu'il partirait soit en janvier, soit lors du prochain mercato estival. Mais l'affaire pourrait finalement prendre un tournant inattendu. À en croire les informations de Sport, Frenkie De Jong pourrait rester au FC Barcelone et aurait été retiré de la liste des indésirables par Xavi et par les dirigeants barcelonnais.

Barça Mercato : Frenkie De Jong semble désormais faire l'unanimité

Le média sportif espagnol affirme que Frenkie De Jong n'est plus en danger au Barça. Alors que le Néerlandais ne souhaitait pas quitter le FC Barcelone, il semblerait que les dernières performances du milieu de terrain aient convaincu l'ensemble du staff des Blaugranas de conserver le joueur. Tandis que son contrat court jusqu'en juin 2026, il pourrait devenir l'une des pierres angulaires de la refonte du club pour les prochaines années.

Une issue improbable quand on se souvient de l'envie du Barça de s'en débarrasser. Néanmoins, tout n'est pas rose et son énorme salaire continue de poser problème au sein du club. Cependant, avec le départ officialisé de Gerard Piqué et celui probable d'autres joueurs comme Memphis Depay, le FC Barcelone pourrait se dégager un peu de marge pour continuer de profiter des services de l'international néerlandais.