Euro 2024 : Frenkie de Jong forfait, Koeman accuse le Barça

Coup dur pour la sélection des Pays-Bas. Frenkie de Jong ne participera pas à l’Euro 2024 qui débute ce vendredi en Allemagne. Une nouvelle qui ne passe chez Ronald Koeman qui fustige le Barça.

Frenkie de Jong rechute encore une fois

Frenkie de Jong ne participera pas à l’Euro. La triste nouvelle a été annoncée hier soir et confirmée par quotidien Voetbal International. Après avoir chuté trois fois en six mois en raison d’une blessure à la cheville droite, le milieu de terrain ne sentait pas prêt : « Je suis triste et déçu de ne pas pouvoir participer au Championnat d’Europe. Nous avons fait tout ce que nous pouvions ces dernières semaines, mais ma cheville a malheureusement besoin de plus de temps… Maintenant, comme toute la légion orange, je vais encourager notre équipe depuis les coulisses. Allez les gars ! », a réagi l’intéressé sur ses réseaux sociaux hier.

L’ancien joueur de l’Ajax a subi sa première blessure à la cheville en septembre dernier et depuis, il a rechuté deux fois, la dernière lors du dernier Clasico au Santiago Bernabéu. Il n’a plus joué depuis ce jour et s’est rétabli à la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Leader de l’équipe entraînée par Ronald Koeman, il sera un absent de taille en Allemagne.

Koeman pointe du doigt le Barça

Si le message de Frenkie de Jong est resté sobre et positif envers la sélection, la réaction de Ronald Koeman a été un peu plus acerbe. L’ancien coach du FC Barcelone savait que le cadre des blaugranas ne serait pas remis pour le début de la compétition, mais il espérait le voir revenir pour le dernier match de poules de l’Euro face à l’Autriche. Il n’en sera rien. Et pour l’ancien défenseur, le seul responsable de cette situation est le FC Barcelone. Selon lui, ils ont pris des risques avec la santé du joueur.

« Frenkie de Jong a déjà souffert de cette blessure et nous devons donc penser à sa santé. Son club (le Barça) a décidé de prendre des risques et c’est le prix que nous devons payer maintenant pour cela. Nous l’avons appris aujourd’hui en milieu d’après-midi. Nous étions très optimistes, nous espérions vraiment avoir De Jong pour le dernier match de la phase de groupe. Mais la meilleure chose à faire est de se passer de lui », a-t-il confié.