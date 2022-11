ASSE Mercato : Deux grands clubs sur une pépite de Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 11 novembre 2022 à 19:05

Déjà ciblé par l’AC Milan, un jeune joueur de l’ ASSE intéresse Chelsea aussi. Le club de Premier League serait prêt à contrarier son homologue de Serie A.

Foot Mercato a révélé cette semaine que l’AC Milan est aux trousses d’un jeune gardien de but formé à l’ ASSE. Le club lombard aurait déjà convaincu Noah Raveyre et son clan, en vue d’une signature. D’après le média spécialisé, il « va sans doute quitter l'AS Saint-Étienne et s'engager avec l'AC Milan avec qui il possède un accord verbal ». Les Rossoneri sont séduits par les qualités du jeune et talentueux portier de l’ ASSE et souhaitent l’intégrer rapidement dans leur équipe de jeunes (de moins de 19 ans).

ASSE Mercato : L'AC Milan et Chelsea à la lutte pour Noah Raveyre

En plus de l’AC Milan, Noah Raveyre a séduit Chelsea Football Club. Il serait toujours dans les plans du club londonien à la suite des premiers contacts avec l’International français U17, en début d’année. D’après Football 365, les Blues pourraient donc très bien revenir à la charge et remettre en cause le prétendu accord verbal des Milanais. Arrivé au Centre de formation de l’ ASSE en juin 2018, Noah Raveyre est en effet sur le départ. Il n’est pas intéressé par l’offre de son club formateur pour la signature d’un premier contrat professionnel, à en croire Evect. Il est donc en quête d’un nouveau club, afin de lancer sa carrière.

Cette saison, Laurent Batlles a pourtant lancé le natif du Puy-en-Velay en Ligue 1. Il avait pris la place d’Etienne Green, exclu contre le Havre AC. Noah Raveyre avait joué les 22 dernières minutes du match lourdement perdu (0-6) à Geoffroy-Guichard. Il avait encaissé 3 buts, alors que l’ ASSE était réduite à 8 contre 11 à la suite des expulsions d'Anthony Briançon (31e), Mathieu Cafaro (37e) et naturellement Étienne Green (66e).