ASSE Mercato : Deux clubs anglais s'activent pour Étienne Green

Publié par ALEXIS le 14 octobre 2021 à 22:20

Surveillé de près grâce à ses performances à l’ ASSE, Étienne Green a activé l’intérêt de deux clubs anglais suite à sa première sélection avec l’Angleterre, lundi dernier.

ASSE : Tottenham et West Ham intéressés par Étienne Green

Révélé à l’ ASSE en fin de saison dernière, Étienne Green (21 ans) est aujourd’hui le gardien de but titulaire des Verts. Ayant choisi de jouer pour l’Angleterre, il a même joué son premier match avec les Young Lions (U21). C’était le lundi 11 octobre contre Andorre (1-0). En attendant le prochain match des Espoirs anglais contre la République Tchèque, le 11 novembre prochain, le jeune portier de l’AS Saint-Étienne a activé l’intérêt du club anglais. D’après les indiscrétions de Team Talk, Tottenham et West Ham sont parmi les clubs de Premier League qui souhaitent rapatrier ce dernier.

En effet, Étienne Green est né à Colchester en Angleterre d’un père anglais et d'une mère française. Sa famille s'est installée en France, précisément à Veauche (près de Saint-Étienne), quand il avait encore 4 ans. Pour les Anglais, le dernier rempart de l’ ASSE serait bien inspiré en rejoignant un club outre-Manche, afin de se donner les moyens de mieux prétendre à la sélection A dans deux ou trois ans. L’intérêt de Spurs et des Hammers n’est donc pas anodin. Chez les Verts, les dirigeants se frottent déjà les mains à l’idée de faire une grosse vente.

Le jeune gardien vendu comme Saliba ou Fofana ?

Rappelons que Sainté a transféré William Saliba à Arsenal en 2019 (à 30 M€) et Wesley Fofana à Leicester City (à 35 M€) en 2020. Jeune gardien de but encore en progression, Étienne Green ne serait évidemment pas vendu à ces montants-là. Cependant, sa cote est évaluée à plus de 10 M€, contrairement à l’estimation de Transfermarkt (8 M€). Conscient de l’intérêt de nombreux prétendants pour Étienne Green, l’ ASSE a blindé le contrat de ce dernier, le 24 août dernier, jusqu’en juin 2025. Ayant signé son premier contrat professionnel avec les Verts le 5 juin 2020, il était initialement lié à son club formateur jusqu’en juin 2023.