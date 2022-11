OM Mercato : Après Gerson, Longoria sur deux autres coups au milieu

Publié par Ange A. le 12 novembre 2022 à 05:55

Président de l’ OM, Pablo Longoria entend dégarnir l’effectif d’Igor Tudor cet hiver. Outre Gerson, deux milieux seraient sur le départ.

Un an et demi après son transfert en provenance de Flamengo, Gerson devrait plier bagages. Le milieu brésilien n’entre plus dans les plans de jeu d’Igor Tudor. Titulaire indiscutable sous Jorge Sampaoli, le milieu de 25 ans a perdu ce statut avec l’arrivée du technicien croate. D’abord repositionné un cran plus haut par le nouvel entraîneur marseillais, l’international auriverde a progressivement perdu sa place au sein de l’effectif olympien. Le coach marseillais a même d’ailleurs indiqué qu’il manquera la prochaine sortie contre Monaco ce dimanche. Plus dans les plans d’Igor Tudor, il devrait signer son retour au bercail. Un transfert de Gerson à Flamengo serait dans les tuyaux cet hiver.

Mercato OM : Deux autres ventes au programme à Marseille

Le départ du milieu brésilien devrait rapporter 13,5 millions d’euros au club phocéen. Un contrat de 5 ans avec la formation carioca est évoqué. Alors que le départ de Gerson de l’Olympique de Marseille est annoncé, deux autres défections au milieu seraient également dans les tuyaux. L’Équipe révèle ainsi que Dimitri Payet et Pape Gueye pourraient quitter l’ OM au prochain mercato. Le meneur de jeu de 35 ans a également perdu son statut depuis l’arrivée d’Igor Tudor. Olympien le plus décisif la saison dernière, le Réunionnais n’est plus qu’un simple remplaçant. Comme Steve Mandanda, relégué sur le banc la saison dernière, il pourrait partir chercher du temps de jeu ailleurs en janvier.

Quant au milieu sénégalais, il s’inscrit davantage dans la rotation d’Igor Tudor. En cas d’offre satisfaisante, il pourrait quitter le club phocéen. Des écuries de Premier League s’intéresseraient à son profil. Son transfert pourrait rapporter 10 millions d’euros à Marseille selon les estimations de Transfermarkt. Un montant dont le club provençal ne devrait pas se priver d’empocher.