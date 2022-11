OM Mercato : Coup de froid pour cette signature au milieu

Publié par Ange A. le 11 novembre 2022 à 23:55

Relégué sur le banc à l’ OM, Gerson est annoncé sur le départ cet hiver. Mais son retour au bercail est encore loin d’être acté.

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato particulier cet hiver. Privé de Coupe d’Europe pour la deuxième moitié de saison, l’ OM devrait renforcer certaines lignes durant cette fenêtre des transferts. Un nouvel attaquant est notamment espéré pour épauler un Alexis Sanchez souvent esseulé dans le secteur offensif. Dans le sens des départs, Gerson devrait quitter la Provence. Le milieu brésilien devrait retourner au bercail. Un retour à Flamengo, son ancien club, est évoqué. Le montant de l’opération est estimé à 20 millions d’euros. Mais le club phocéen ne devrait percevoir que 13,5 millions du club brésilien. Les Olympiens devaient encore verser 6,5 millions aux Cariocas dans le cadre du transfert de Gerson. Alors que l’arrivée de Gerson était annoncée à Rio de Janeiro ce vendredi, le milieu marseillais serait toujours en Provence.

OM Mercato : Un couac dans le dossier Gerson

Le journaliste brésilien Venê Casagrande révèle que l’Olympique de Marseille et Flamengo ne sont toujours pas tombés d’accord pour la signature de Gerson. Lequel devrait parapher un contrat de 5 ans avec le club carioca. Mais le milieu du club phocéen devra encore patienter pour son grand retour au bercail. Ricardinho Martins, un autre journaliste brésilien, a dévoilé que le transfert du milieu de l’ OM pourrait même capoter. La faute aux signatures d’Arturo Vidal et Erick Pulgar. Cette dernière source estime que Palmeiras serait le bon choix pour le milieu de 25 ans.

« À Palmeiras, Gerson remplacerait Scarpa. Il serait titulaire indiscutable au sein du club. Si je suis Gerson et que je reçois la même proposition de Palmeiras et de Flamengo, sans penser au passé et au cœur, je jouerais pour Palmeiras », a indiqué le journaliste sud-américain dans des propos relayés par TNT Sports.