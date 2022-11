Stade Rennais : Le SRFC obtient un renfort colossal contre Toulouse

Publié par JEAN-LUC D le 12 novembre 2022 à 12:45

À quelques heures de la réception de Toulouse, le Stade Rennais a dévoilé le groupe retenu par Bruno Genesio avec un renfort colossal pour l’attaque du SRFC.

Après deux matches nuls consécutifs contre Larnaca, en Ligue Europa, et Lille en Ligue 1, le Stade Rennais accueille le Toulouse Football Club, ce samedi à 21h, dans le cadre de la 15e journée du Championnat. Pour espérer renouer avec la victoire avant la Coupe du Monde au Qatar, Bruno Genesio a fait appel à un groupe de 22 joueurs. Pour cette rencontre importante, l’entraîneur du SRFC pourra compter sur le retour de son meilleur buteur : Martin Terrier. Touché aux ischios-jambiers contre Larnaca, l’attaquant rennais avait raté le déplacement à Lille.

Après s’être entraîné normalement des derniers jours, Martin Terrier postule même pour une place de titulaire contre les Violets. Une victoire garantirait aux Rouge et Noir une place sur le podium du championnat pour les six semaines de trêve à venir. Genesio va donc aligner la meilleure équipe possible face aux hommes de Philippe Montanier. Remplaçant à Lille dimanche dernier, Lovro Majer devrait donc retrouver une place de titulaire au milieu de terrain contre le Téfécé.

Joe Rodon et Kamaldeen Sulemana effectuent également leur retour. Outre les absents de longue date, Warmed Omari et Baptiste Santamaria, seul Birger Meling (suspendu) manque à l'appel. Pour cette dernière rencontre avant la pause mondiale, Genesio pourrait revenir à un 4-4-2, le 4-3-3 n’ayant pas porté ses fruits à Lille. Xeka pourrait souffler et laisser Ugochukwu seul en sentinelle, au côté de Majer, plus frais que Tait. Si Terrier était absent, Sulemana pourrait débuter sur l’aile gauche, tandis que le duo Kalimuendo-Gouiri serait reformé à la pointe de l’attaque du Stade Rennais.

Le groupe du SRFC contre Toulouse FC

Alemdar, Salin, Mandanda - Assignon, Traoré, Wooh, Rodon, Belocian, Theate, Truffert - Ugochukwu, Xeka, Bourigeaud, Majer, Tait, D. Doué - Abline, Doku, Terrier, Kalimuendo, Sulemana, Terrier.