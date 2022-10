Stade Rennais : Martin Terrier revient sur son explosion au SRFC

Publié par Jules le 30 octobre 2022 à 13:25

Depuis son arrivée au Stade Rennais, Martin Terrier semble transformé. Auteur de 21 buts la saison passée, l'ancien Lyonnais a franchi un gros cap.

Stade Rennais : Un nouveau Terrier depuis la saison dernière

L'une des grosses surprises du Stade Rennais la saison passée, c'est sans doute les statistiques de Martin Terrier. Si tout le monde reconnaissait volontiers de belle qualité à l'attaquant du SRFC, personne ne le voyait monter si haut, si vite, et finir troisième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder. Pour Téléfoot, le joueur est revenu sur sa progression éclair et sur le déclic qui a tout lancé.

"Un déclic depuis ma signature à Rennes ? Sans doute mon triplé face à Saint-Etienne. Ma progression se traduit par les statistiques. Je doutais un peu avant, mais à force de travailler, j’ai passé des paliers, et j’ai pris confiance en voyant mon corps évoluer."

Cette saison, l'attaquant du Stade Rennais en est déjà à 7 buts et 2 passes décisives en championnat et a également trouvé à 3 reprises le chemin des filets en Europa League avec le SRFC, notamment un lors du match nul face à Fenerbahçe, un score dur à encaisser pour les Rennais.

L'Équipe de France, Martin Terrier y pense

Avec ses belles performances pour le Stade Rennais depuis plus d'un an, le nom de Martin Terrier a forcément été associé à l'Équipe de France, à quelques semaines de la coupe du Monde au Qatar. Une possibilité qui, forcément, ne laisse pas l'ancien Lyonnais insensible, lui qui a déjà porté le maillot des Bleus avec les équipes de jeunes.

"L'équipe de France ? C'est flatteur d'entendre des personnes dire que je la mérite. Quand on est Français, on aspire toujours à porter ce maillot, et défendre son pays, car j’ai connu la Coupe du Monde avec les moins de 20 ans, et la sélection espoir"

À voir si Didier Deschamps pensera à l'attaquant du Stade Rennais au moment de faire sa liste dans les prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, à seulement 25 ans, le joueur du SRFC a du temps devant lui pour représenter son pays sur la scène internationale.