Monaco - OM : La compo de Marseille avec un grand absent

Publié par Ange A. le 13 novembre 2022 à 06:37

Comme annoncé, Igor Tudor va se passer des services d’un milieu pour le déplacement de l’ OM ce dimanche à Louis II contre Monaco.

Fort de son court succès contre l’Olympique Lyonnais (1-0), l’Olympique de Marseille joue encore gros ce dimanche. L’ OM affronte l’AS Monaco à Louis II en clôture de la 15e journée du championnat. La rencontre s’avère décisive dans la course à l’Europe. Troisième au classement, le club phocéen est talonné par son adversaire du soir (5e). Le club de la Principauté dispose du même nombre de points que son rival olympien. Ce dernier est devant grâce à sa meilleure différence de buts. Pour cette rencontre, Igor Tudor a déjà annoncé un grand absent. En instance de départ, Gerson ne fera pas le déplacement à Louis II. Le milieu brésilien devrait faire l’objet d’un transfert à Flamengo cet hiver.

Monaco - OM : Le onze de Sampaoli sans Gerson

En l’absence de Gerson, Igor Tudor devrait composer avec le trio Jordan Veretout, Valentin Rongier et Mattéo Guendouzi dans l’entrejeu. Le dernier cité devrait évoluer un cran plus haut. Amine Harit devrait également soutenir Alexis Sanchez en attaque. Jonathan Clauss et Nuno Tavares se chargeront respectivement de l’animation des couloirs droit et gauche. Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Samuel Gigot formeront la défense centrale de l’Olympique de Marseille.

Désigné meilleur Olympien pour le mois d’octobre par les supporters, Pau Lopez gardera les cages de l’ OM. Pour cette affiche, Éric Bailly sera de nouveau sur le flanc. Le défenseur ivoirien traîne une gêne à la cuisse. Il ne s’est pas entraîné avec le groupe et devrait logiquement déclarer forfait pour le choc contre Monaco. Le club de la Principauté reste sur trois victoires de rang avant de défier Marseille.

La compo probable de Marseille contre Monaco :

Gardien : Pau Lopez

Défenseurs : Mbemba, Balerdi, Gigot

Milieux : Clauss, Veretout, Rongier, Nuno Tavares

Attaquants : Guendouzi, Harit, Sanchez.