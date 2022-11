PSG Mercato : Paris tient enfin son avant-centre prometteur !

Publié par Thomas le 14 novembre 2022 à 14:37

Malgré des échecs cuisants lors du dernier mercato, le PSG voit émerger progressivement l'une de ses recrues estivales au poste de N°9.

Robert Lewandowski, Marcus Rashford, Gianluca Scamacca... tant de noms courtisés par le Paris Saint-Germain l’été dernier pour autant d’échecs à l’arrivée. Alors que la venue d’un numéro 9 compétitif se faisait attendre, Luis Campos est tout de même parvenu à arracher le jeune Hugo Ekitike du Stade de Reims face à une multitude de concurrents. Un moindre mal pour le Paris SG qui, avec cette signature, sécurisait son secteur offensif pour les prochaines années. Mais les difficultés d’adaptation de l'avant-centre de 20 ans dans sa nouvelle équipe a poussé Christophe Galtier à utiliser Kylian Mbappé dans un rôle de pivot, créant chez ce dernier quelques frustrations et envies de départ. En manque de temps de jeu, Hugo Ekitike vivait, ces premiers mois, une passe délicate au PSG, mais la tendance serait en train de s’inverser.

PSG Mercato : L’éclosion pleine de promesse d’Hugo Ekitike

Enfin buteur avec le Paris Saint-Germain hier après-midi contre l’AJ Auxerre, Hugo Ekitike n’a pas boudé son plaisir au moment de célébrer sa première réalisation sous les couleurs Rouge et Bleu. Il faut dire que le joyau formé au Stade de Reims attendait ce moment depuis plusieurs mois maintenant. Plutôt décevant lors de ses rares entrées sur le terrain, l’attaquant français se montrait souvent crispé dans son jeu, faute à une confiance chahutée par la forte concurrence au Paris SG.

Ce lundi, Le Parisien dévoile que la recrue estivale a longuement travaillé à l’entraînement ces derniers jours, souvent plus que les autres, pour rehausser son niveau de jeu et répondre aux attentes de l’entraîneur. Si Hugo Ekitike avait en effet reçu des garanties sur son temps de jeu lors de son arrivée, le staff parisien ne se montrait pas totalement convaincu par le rendement du joueur lors des séances d’entraînement en début d’exercice, préférant temporiser. Mais à l’aube d’une Coupe du Monde, qui devrait peser sur les organismes, l’attaquant de 20 ans a l’opportunité d’enfin s’imposer chez les Rouge et Bleu.

PSG : Ekitike aura sa chance au retour du Mondial

Bien qu'il imaginait jouer davantage derrière la MNM, Hugo Ekitike reste patient et sait que son heure viendra au Paris Saint-Germain. S'il signe une montée en puissance tardive, le jeune buteur garde le soutien total de son entraîneur Christophe Galtier, avec qui il s’entretient régulièrement. D'après L’Équipe, le natif de Reims aurait notamment eu un déclic après une longue conversation avec son coach mi-octobre, qui lui aurait soutenu de ne rien lâcher pour le reste de la saison. Un véritable électrochoc pour Ekitike qui a livré hier une prestation très convaincante face à l’AJA. De bon augure donc pour le jeune talent du PSG, qui devrait connaître davantage de temps de jeu après la Coupe du Monde.

Au contraire de ses coéquipiers mondialistes (Messi, Neymar, Mbappé, Soler, Sarabia), le Français aura tout le temps à Paris pour parfaire sa préparation, lui permettant, sauf surprise, de débuter certaines rencontres après le Mondial. Une opportunité à saisir donc pour le prometteur attaquant prêté par le Stade de Reims. Pour rappel, Ekitike sera définitivement transféré au Paris Saint-Germain en fin de saison si le club termine dans le top 2 de Ligue 1. Une opération qui rapporterait près de 40 millions d’euros à l’écurie champenoise.