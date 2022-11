PSG : Coupe du Monde, Kimpembe prend une terrible décision !

Publié par Thomas le 14 novembre 2022 à 12:37

Entré en jeu contre Auxerre lors du dernier quart d'heure, le défenseur du PSG, Presnel Kimpembe, ne rejoindra finalement pas l'Equipe de France.

C’est un véritable coup de tonnerre qui s’abat sur Presnel Kimpembe. Alors que tout indiquait qu’il pouvait se rendre au Qatar avec les Bleus pour participer à la Coupe du Monde, le joueur a finalement dû déclarer forfait ce lundi matin. Pourtant présent lors de la victoire 5-0 du Paris Saint-Germain contre Auxerre dimanche après-midi, le défenseur central de 27 ans aurait ressenti une gêne encore importante l’empêchant d’être à 100% avec la sélection tricolore. Dans un communiqué officiel, l’Equipe de France a annoncé cette triste nouvelle. "Insuffisamment rétabli de sa blessure, Presnel Kimpembé ne participera pas à la Coupe du Monde. Cette décision a été prise ce matin, à Clairefontaine, après un échange entre le joueur et le médecin de l’Equipe de France, le Dr Franck Le Gall, puis entre le joueur et Didier Deschamps", peut-on lire sur le compte Twitter de l’Equipe de France.

Ce forfait a donc poussé Didier Deschamps à convoquer un nouveau joueur à ce poste et le choix ne s’est pas fait attendre. Le sélectionneur des Bleus a appelé le Monégasque Axel Disasi, au détriment d’autres profils comme Mohamed Simakan ou Pierre Kalulu. Le défenseur de l’ASM, qui réalise un très bon début de saison, ralliera donc Clairefontaine dans la journée pour intégrer le groupe des 26 récemment renforcé par la venue de Marcus Thuram.

PSG : Le message de Presnel Kimpembe après son forfait

Forcément très déçu par cette nouvelle, Presnel Kimpembe a adressé un message à ses fans sur Instagram. Alors qu’il évoquait hier en conférence de presse se sentir prêt pour disputer le Mondial avec la France, le roc parisien a finalement expliqué dans son communiqué ne pas vouloir pénaliser ses coéquipiers en Bleus pour ce rassemblement.

"Après différents tests réalisés avec les équipes techniques du PSG mais aussi de l'Equipe de France, j'ai pris la décision de ne pas jouer la Coupe du Monde... Comme beaucoup le savent, je suis toujours prêt à me battre pour la sélection et représenter mon pays, c'est toujours une immense fierté et le fait d'avoir à nouveau la chance de jouer la plus prestigieuse des compétitions est un honneur Malheureusement, ma santé passe avant tout et les derniers tests ont montré que je ne pourrai pas assurer un rendement à 200% et je ne souhaite pas déstabiliser le groupe. Je souhaite la meilleure des compétitions à tous mes coéquipiers, j'ai confiance en vous et ie serai toujours votre premier supporter. Allez les Bleus ! "