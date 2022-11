Mercato PSG : Luis Campos tente une opération inattendue en défense

Publié par JEAN-LUC D le 15 novembre 2022 à 13:45

À la recherche d’un défenseur central supplémentaire pour cet hiver, Luis Campos, conseiller football du PSG, tente un pari inattendu à l’étranger.

Priorité de Luis Campos pour renforcer la charnière centrale du Paris Saint-Germain dans la seconde moitié de saison, Milan Skriniar ne quittera pas l’Inter Milan durant le prochain mercato hivernal. Après plusieurs semaines de négociations et de rebondissements, les dirigeants des Nerazzurri et l’international slovaque de 27 ans sont proches d’un accord pour une prolongation de son contrat qui expire en fin de saison.

Déterminée à offrir une nouvelle option à Christophe Galtier dans ce secteur de jeu, la direction parisienne continue de scruter d’autres horizons pour tenter de dénicher l’oiseau rare. Récemment, une rumeur plutôt surprenante a fait état de l’intérêt du Paris SG pour un jeune croate de 15 ans. Une information désormais confirmée par un média italien spécialisé dans le marché des transferts.

PSG Mercato : Un crack croate bientôt au Paris SG ?

En effet, le portail sportif Tuttomercatoweb assure ces dernières heures que le Paris Saint-Germain aurait effectivement lancé l’offensive pour recruter Luka Vuskovic. À seulement 15 ans, le défenseur central évoluant à l’Hajduk Split est considéré comme un futur crack à son poste. Et alors que son contrat court jusqu’en juin 2024, Luis Campos tente de le signer dès cet hiver.

Après 11 matches et 3 buts avec les U19 de l’équipe croate, Luka Vuskovic aurait séduit le dirigeant portugais qui serait sur le point d’arracher un accord pour son transfert sur la base d’un deal à 4 millions d’euros et 1 million d’euros de bonus. Toutefois, la source transalpine précise que Vuskovic devrait terminer la saison dans son club formateur avant de rejoindre le Paris SG l’été prochain. Il devrait ensuite rejoindre l'équipe des jeunes des Rouge et Bleu afin de prouver qu'il est prêt pour évoluer chez les seniors.