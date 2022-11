ASSE Mercato : Laurent Batlles est fixé sur son avenir à Saint-Etienne

Publié par Thomas G. le 15 novembre 2022 à 12:45

Lanterne rouge après 15 matchs, les dirigeants de l' ASSE ont pris une grande décision concernant le futur de Laurent Batlles à la tête de l'équipe.

L’AS Saint-Etienne est en grande difficulté et actuellement dernier de Ligue 2. La première partie de saison de Sainté s’est transformée en véritable cauchemar. Après la vague de départs suite à la descente en deuxième division, les Verts souhaitaient repartir sur de bonnes bases avec Laurent Batlles. Les dirigeants de l' ASSE ont décidé de recruter une pluralité de joueurs pour bâtir une équipe capable de remonter en Ligue 1. Trois mois plus tard, Saint-Etienne est lanterne rouge à 17 points de la deuxième place et le poste de Laurent Batlles est remis en cause.

Selon les informations du journal L’Équipe, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ont fait le choix de maintenir Laurent Batlles à son poste. Une décision prise à l’issue de la réunion de crise qui se tenait lundi à Saint-Etienne. Les propriétaires stéphanois estiment que l’entraîneur de 47 ans est toujours l’homme de la situation pour aider les Verts à retrouver les sommets. Laurent Batlles doit désormais remotiver son groupe pour se sortir de cette crise et assurer le maintien de Saint-Etienne.

Dans cette optique, l' ASSE pourrait de nouveau se renforcer lors du mercato hivernal. Les Verts sont en grande difficulté, mais les hommes de Laurent Batlles peuvent compter sur le soutien infaillible de leurs supporters. Malgré des résultats décevants, les Stéphanois sont toujours présents en masse à domicile comme à l’extérieur.

ASSE Mercato : Laurent Batlles reste à Saint-Etienne

Laurent Batlles a été conforté par ses dirigeants en tant qu’entraîneur de l’équipe première à l’issue de la réunion de crise. Le coach français aura donc la lourde tâche d’obtenir le maintien en Ligue 2 après une première partie de saison difficile. L’entraîneur de l' ASSE va devoir vite prendre des points pour ne pas être démis de ses fonctions. En cas de nouvelle contre-performances, plusieurs remplaçants sont déjà évoqués. Patrice Garande et Jean-Marc Furlan sont les deux favoris pour succéder à Laurent Batlles à l’AS Saint-Etienne.