ASSE Mercato : Batlles sur le départ, Saint-Etienne tient son remplaçant

Publié par Thomas le 14 novembre 2022 à 12:07

En pleine crise sportive après une nouvelle défaite en championnat, l' ASSE pourrait prochainement se séparer de Laurent Batlles.

La trêve internationale arrive à point nommé pour l’AS Saint-Etienne, qui connaît une véritable traversée du désert ces dernières semaines, marquée par une élimination précoce en Coupe de France et une triste 20e place en championnat. Malgré un recrutement important cet été pour pallier les nombreux départs de cadres, Laurent Batlles n’est jamais parvenu à instaurer une dynamique positive dans son effectif, enchaînant les contre-performances depuis la reprise. Handicapée par une sanction de -3 points en début d’exercice, l’équipe ligérienne connaît une saison catastrophique sur tous les plans et profitera de la Coupe du Monde pour insuffler un vent nouveau en son sein. Pourtant considéré comme intouchable lors de son arrivée dans la Loire, Laurent Batlles est aujourd’hui sous le feu des critiques et pourrait être licencié dans les prochains jours.

ASSE Mercato : Plusieurs entraîneurs sondés pour l’après Batlles

La semaine dernière, Roland Romeyer s’était entretenu avec son board pour évoquer le futur de Laurent Batlles. Si plusieurs membres de la direction stéphanoise se rangeaient du côté de l’entraîneur, un ultimatum avait été posé à ce dernier. Mais une nouvelle défaite plus tard (contre Rodez, 0-2), le sort de Laurent Batlles semble quasi scellé. Dans son édition du jour, L’Équipe annonce qu’une réunion de crise s’est tenue ce matin entre Laurent Batlles, Roland Romeyer, Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem. Une réunion au sommet qui pourrait bien mener au limogeage du coach des Verts. Et pour cause, d’après la source, le club stéphanois aurait déjà exploré sa succession.

Dans l’optique de remonter la pente dès le retour de Coupe du Monde (match contre Annecy le 26 décembre), l’ ASSE aurait ciblé un grand nombre d’entraîneursexpérimentés pour remplacer Laurent Batlles. Si certains techniciens ont déjà été contactés par la direction stéphanoise, d’autres ont également proposé leurs services aux dirigeants de Saint-Etienne, qui de son côté, aurait déjà une piste prioritaire en tête.

Patrice Garande en pole pour remplacer Laurent Batlles

D'après les informations de But ASSE, seul Laurent Batlles devrait prendre la porte ces prochains jours. Si Jean-François Soucasse pouvait également être limogé du club ligérien, le président exécutif des Verts devrait au final rester en poste. Pour succéder au coach de 47 ans, un nom semble mener les devants dans l'esprit des dirigeants stéphanois, Patrice Garande. Sans club depuis son départ du Dijon FCO l'été dernier, l'entraîneur français, formé à l'AS Saint-Etienne, serait l'option numéro 1 en cas de départ de Laurent Batlles. La source précise également que Jean-Marc Furlan, récemment démis de ses fonctions à l'AJ Auxerre, aurait été contacté par le board ligérien.