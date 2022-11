PSG Mercato : 100M€, un deal fou se prépare en attaque !

Publié par Thomas le 16 novembre 2022 à 11:07

Le mercato 2023 est déjà lancé du côté du PSG. À la recherche de talents pour son attaque, le Paris Saint-Germain aurait ciblé un crack à 100M€.

Après son impressionnant début de saison, le Paris Saint-Germain s’oriente vers le mercato 2023 avec sérénité. Le club de la capitale a rempli ses objectifs que ce soit en championnat, solide leader de Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions, qualifié pour les 8es, tout cela sans concéder la moindre défaite depuis l’investiture de Christophe Galtier. Mais les problèmes ne font que commencer pour les Rouge et Bleu, qui souhaitent impérativement renforcer leur effectif afin d’offrir un vent nouveau en vue de la prochaine année. Car si Paris impressionne cette saison, sa faible profondeur de banc inquiète, et Luis Campos s’attèle déjà à blinder les postes de ses stars, comme Messi, Mbappé ou encore Neymar.

PSG Mercato : Le Paris SG rêve de Mikhaylo Mudryk en janvier

Et justement, l’international brésilien pourrait prochainement voir débarquer une concurrence de taille sur son côté gauche. D’après The Athletic, le PSG serait très intéressé par les services de Mykhaylo Mudryk, véritable sensation du côté du Shakhtar Donetsk. L’ailier gauche de 21 ans a déjà inscrit 5 buts et délivré 6 passes décisives en 10 rencontres de championnat et 3 buts en Ligue des Champions, ce qui n’a pas manqué de taper dans l’œil de plusieurs cadors européens. D’après la source, Manchester City et Newcastle seraient à la lutte avec le Paris SG pour attirer le "nouveau Neymar" ukrainien.

Mais le Shakhtar ne compte pas brader pour autant son joyau. Le média britannique dévoile en effet ce mercredi qu’un prix de 100 millions d’euros aurait été fixé pour laisser filer Mudryk lors du mois de janvier. Une somme démentielle, qui pourrait faire hésiter le Paris Saint-Germain qui, pour rappel, aimerait renforcer son attaque en vue de la double confrontation en Ligue des Champions contre le Bayern Munich.

Invité hier dans l’émission "Rothen s’enflamme" sur RMC, Christophe Galtier évoquait son incertitude concernant le mercato hivernal, indiquant ne pas trop vouloir bouleverser l’écosystème du groupe parisien, malgré le besoin de recrues. "On ne peut pas tout doubler, tout tripler (les postes, ndlr), le groupe a besoin de bien vivre ensemble. Ce n'est pas évident pour certains. On a des très bons jeunes, Bitshiabu, Zaïre-Emery... C'est aussi ça le projet."