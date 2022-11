PSG Mercato : 20M€, un gros chèque déjà prévu pour le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 15 novembre 2022 à 17:45

Pour le prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain peut d’ores et déjà compter sur un gros chèque. Le PSG serait certain de boucler une belle affaire.

Le Paris Saint-Germain va se séparer définitivement d’un joueur prêté lors du dernier mercato estival. En effet, d’après les informations du Leipziger Volkszeitung, Abdou Diallo devrait bientôt devenir un joueur à part entière du RB Leipzig. Satisfait des performances du défenseur de 26 ans depuis son arrivée, le club allemand aurait pris la résolution de lever l’option dont il dispose pour le recruter définitivement l’été prochain.

Le Champion de France en titre pourrait ainsi enregistrer un premier départ définitif chez ses indésirables de la saison. Désireux d’avoir du temps de jeu en vue de la prochaine Coupe du Monde, Abdou Diallo a rejoint les rangs du RB Leipzig dans les toutes dernières heures du mercato estival.

PSG Mercato : Abdou Diallo, premier départ estival du Paris SG ?

Interrogé récemment par So Foot, Abdou Diallo a avoué quitté le Paris Saint-Germain cet été pour retrouver un nouveau défi. « J’ai signé au RB Leipzig, car ça correspondait à ce que je voulais : un club structuré, ambitieux, de préférence qui joue l’Europe et la Ligue des Champions et les premiers rôles en championnat. À Paris, j’ai joué beaucoup de matchs, j’ai fait de belles performances et j’ai aussi participé aux deux meilleures campagnes de Ligue des Champions de l’histoire du club. C’est une fierté et un honneur. Il y a quelques matchs qui restent : celui contre Barcelone, le Final 8, cette folie contre Dortmund juste avant le Covid… Je suis rempli de gratitude d’avoir pu vivre de telles choses », a expliqué l’international sénégalais.

Dans son édition du jour, le Leipziger Volkszeitung indique que le club de la firme Red Bull souhaite lever l’option d’achat et veut rapidement entamer des négociations avec le Paris SG pour boucler ce dossier. D’après le quotidien L’Équipe, l’option d’achat de Diallo serait fixée à 20 millions d’euros. Une belle entrée d’argent pour le club de la capitale en vue du prochain mercato de l’été 2023.