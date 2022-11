Man United Mercato : Un buteur de Ligue 1 pour remplacer Ronaldo

Publié par Jules le 23 novembre 2022 à 14:20

Alors que Man United s'est séparé de Cristiano Ronaldo, le club anglais devrait rapidement lui trouver un remplaçant en attaque. Une piste mène au LOSC.

C'est désormais officiel, Cristiano Ronaldo n'est plus un joueur de Man United. En effet, la direction du club a tranché et a finalement décidé de se séparer du joueur en mettant un terme au contrat liant le Portugais au club du nord de l'Angleterre. Une décision liée aux dernières déclarations chocs de CR7 dans les médias, qui ont provoqué la colère des Red Devils, qui n'ont pas hésité à se séparer du quintuple Ballon d'Or.

Tandis que Cristiano Ronaldo s'est exprimé sur la rupture de son contrat avec le club anglais via un communiqué, Man United peut maintenant tourner la page CR7 et tenter de remplacer au mieux le Portugais. Pour ce faire, les Red Devils pourraient miser sur l'avenir et souhaiteraient recruter un jeune attaquant qui pourra grandir avec l'équipe. Un profil que les dirigeants semblent avoir d'ores et déjà trouvé au LOSC.

Man United Mercato : 50 millions d'euros pour Jonathan David

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes dans un peu moins d'un mois, le choix de Man United serait déjà fait et les Red Devils pourraient passer à l'action pour tenter de recruter Jonathan David. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club anglais serait prêt à mettre la coquette somme de 50 millions d'euros sur la table pour s'offrir le Canadien qui disputera, ce soir, son premier match de Coupe du monde.

Alors que l'attaquant des Dogues performe en Ligue 1 depuis le début de saison et a inscrit 9 buts en 15 matchs, reste à savoir si le LOSC acceptera de lâcher sa pépite nord-américaine à Man United. Les négociations entre les deux clubs, si elles ont lieu, devraient être animées dans les prochaines semaines.