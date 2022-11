Man United : Réaction de Cristiano Ronaldo à la rupture de son contrat

Publié par ALEXIS le 22 novembre 2022 à 21:39

Cristiano Ronaldo a réagi immédiatement à la rupture de son contrat à Manchester United, intervenue ce mardi, en pleine Coupe du monde 2022.

C’est fini entre Manchester United et Cristiano Ronaldo, comme il fallait s’y attendre après sa déclaration fracassante, dans une interview avec le journaliste Piers Morgan sur TalkTV. Ce mardi 22 novembre, à deux jours du match du Portugal contre le Ghana au Mondial du Qatar, le club de Premier a mis fin au contrat de l’attaquant portugais. Lequel contrat devait prendre fin le 30 juin 2023. Dans un communiqué officiel, les Red Devils ont justifié la rupture de leur bail.

« Cristiano Ronaldo doit quitter Manchester United d'un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de deux séjours à Old Trafford, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, bonne chance pour l'avenir. Tout le monde à Manchester United reste concentré sur la poursuite des progrès de l'équipe sous Erik ten Hag […] », a écrit la formation mancunienne.

Cristiano Ronaldo, « j’aime Manchester United et ses supporters, cela ne changera jamais »

Dans la foulée de l’annonce de Manchester United, la Star aux cinq ‘’Ballon d’Or’’ a réagi via un communiqué officiel également. « Après des conversations avec Manchester United, nous avons convenu d'un commun accord de mettre fin à notre contrat immédiatement », a-t-elle confirmé. « J’aime Manchester United et ses supporters, cela ne changera jamais. Cependant, il semble que le moment soit venu pour moi de chercher un nouveau défi. Je souhaite à l'équipe beaucoup de succès pour le reste de la saison et pour la suite », a déclaré Cristiano Ronaldo, en conclusion.

Pour rappel, CR7 avait critiqué sévèrement la haute direction du club de Premier League et aussi Erik ten Hag, manager général : « Je n'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne montre aucun respect pour moi. Pas seulement l'entraineur, mais deux ou trois autres types autour du club. Je me sens trahi ».