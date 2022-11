Équipe de France : Deschamps soulagé après la qualification des Bleus !

Publié par Dylan le 27 novembre 2022 à 11:35

Sous pression avant le match face au Danemark, le sélectionneur de l'Équipe de France Didier Deschamps s'est rassuré avec une victoire 2-1.

La malédiction est brisée. Après l'Italie en 2010, l'Espagne en 2014 et l'Allemagne en 2018, un pays est parvenu à faire respecter son statut de champion du monde en phase de groupes de la Coupe du Monde. Et pas n'importe lequel : il s'agit de la France de Didier Deschamps ! Sous pression pour une qualification en huitièmes de finale du Mondial au Qatar, les Bleus l'ont emporté 2-1 face au Danemark samedi.

Un doublé de Kylian Mbappé, qui a signé son deuxième et troisième but dans la compétition, aura suffi au bonheur des champions du monde 2018 qui remplissent leur objectif. Ainsi, la France est le premier pays à assurer sa place en phase finale. Forcément soulagé de ce succès, Didier Deschamps n'est pas encore redescendu de son nuage ce dimanche. Interrogé au micro de Téléfoot, le sélectionneur a renouvelé sa satisfaction d'avoir pu décrocher ce résultat : « C'est une très bonne chose d'avoir cette tranquillité, cette sérénité d'être sûr d'être qualifié en 8e... et de très fortes probabilités d'être premier » a-t-il savouré.

Didier Deschamps remercie Kylian Mbappé après la nouvelle victoire de la France

Grand artisan de la victoire face au Danemark, l'attaquant du PSG Kylian Mbappé s'est mis beaucoup de spécialistes du football dans sa poche, si ce n'était pas encore déjà fait. Désormais auteur de 7 buts en Coupe du Monde, le prodige français a reçu les louanges de Didier Deschamps : « Mbappé ? Un phénomène. Il l'est depuis un moment, il l'était déjà il y a 4 ans, l'Équipe de France a besoin d'un Kylian à ce niveau » a poursuivi le champion du monde 1998.

Première de son groupe avec 6 points, l'Équipe de France pourrait conserver cette position à coup sûr en faisant un match nul ou une victoire contre la Tunisie mercredi. Seule l'Australie, deuxième avec 3 points au compteur, peut encore doubler sur le fil les Bleus lors de la dernière journée de phase de poules. Mais la différence de buts de la France (+4) étant largement supérieure à celle de l'Australie (-2), il y a peu de chances que ce scénario se produise. De son côté, Didier Deschamps a prévenu qu'il ferait tourner contre les Aigles de Carthage.