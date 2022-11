Equipe de France : Deschamps annonce la couleur contre la Tunisie

Publié par Ange A. le 27 novembre 2022 à 00:48

Sélectionneur de l’ Equipe de France, Didier Deschamps a fait une annonce forte en vue du prochain match contre la Tunisie.

L’ équipe de France a brisé la malédiction face au Danemark. Samedi, les Bleus ont mis fin à leur série de deux défaites de suite face à la formation scandinave. Un doublé du Parisien Kylian Mbappé a permis aux champions du monde en titre de venir à bout des Danois. Lesquels sont parvenus à revenir au score par Andreas Christensen. Ce succès permet également à la France de rompre la malédiction des champions du monde. Les trois derniers vainqueurs du Mondial étaient sortis dès la phase de poules de l’édition ayant suivi leur sacre. Ce ne sera pas le cas pour les Bleus de Didier Deschamps, premiers qualifiés pour les huitièmes de finale et assurés de terminer en tête de leur groupe. Sélectionneur de l’équipe nationale, Didier Deschamps s’est projeté sur le dernier match de poules contre la Tunisie. Ce sera mercredi prochain.

Equipe de France : Deschamps confirme une tendance contre la Tunisie

Après le succès contre le Danemark, le sélectionneur national a annoncé la couleur pour l’ultime rencontre de poules contre la Tunisie. Les Aigles de Carthage sont derniers du groupe après leur défaite contre l’Australie (0-1). Contre les Tunisiens, Didier Deschamps va proposer un onze remanié. Le coach des Bleus l’a confirmé à l’issue de la victoire de ce samedi.

« Si je vais faire tourner ? Oui ça sera le cas. Il y a un troisième match, on doit respecter la compétition, l’adversaire et les autres membres du groupe car il y a une qualification en jeu. Mais notre objectif, c’est le 8e, je ne vais pas prendre un risque. Je ferai tourner car on a gagné ce mérite de pouvoir faire souffler des joueurs et en concerner d’autres », a assuré l’entraîneur de l’équipe de France au micro de bein Sports.