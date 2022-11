ASSE Mercato : Un gardien de l'Inter Milan vers l'AS Saint-Etienne ?

Publié par ALEXIS le 28 novembre 2022 à 17:50

Un gardien de l'Inter Milan, dont le nom avait déjà été évoqué à l’ ASSE, serait proposé aux Verts, en quête de renforts pour se sortir de la zone rouge.

L’ ASSE avait tenté de recruter le gardien de but Ionut Radu à l’Inter Milan la saison dernière, afin de prendre la place d'Étienne Green blessé avant la trêve hivernale. Après avoir exploré plusieurs pistes, l'AS Saint-Etienne s’était finalement fait prêter les services de Paul Bernardoni. Mais le portier en provenance du SCO d'Angers n’avait pas été la hauteur des attentes car les Stéphanois ont été relégués en Ligue 2 à l’issue de la saison (2021-2022). En 21 matches disputés en Ligue 1, sous le maillot des Verts, lors de la deuxième moitié de l’exercice, Paul Bernardoni avait encaissé 39 buts.

Cette saison (2022-2023), l’ ASSE a recruté Matthieu Dreyer (35 ans) pour apporter la concurrence à Étienne Green (22 ans). Doublure du jeune portier en début de saison, le gardien de but débarqué du FC Lorient est passé N°1, à la suite des contre-performances de l’espoir anglais. Cependant, lui aussi ne donne pas pleinement satisfaction à Laurent Batlles. Sur les 28 buts concédés par l’AS Saint-Etienne avant la trêve de la Coupe du monde, il a encensé 11 buts en 8 matchs disputés en Ligue 2.

ASSE Mercato : Ionut Radu proposé à Saint-Etienne

Loïc Perrin cherche un véritable dernier rempart capable d’apporter de l’assurance dans les perches des Verts, lors de la deuxième moitié de saison décisive. Et si l’on se fie aux informations du journaliste Ignazio Genuardi, les services d'Ionut Radu ont été proposés à l' ASSE à quelques semaines de l'ouverture du mercato hivernal. Prêté en ce moment à l'US Cremonese, il a perdu sa place chez le 18e de Serie A, au profit de Marco Carnesecchi, depuis la défaite face au Napoli (1-4). Sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en 2024, le portier roumain est proposé aussi à des clubs en Italie et à l’étranger, en plus de l’ASSE.