Stade de Reims Mercato : 5M€, trois clubs visent un attaquant de Reims

Publié par ALEXIS le 29 novembre 2022 à 12:46

Un jeune attaquant du Stade de Reims fait tourner la tête à plusieurs courtisans. Il serait la priorité de trois clubs étrangers pour cet hiver.

Le Stade de Reims pourrait perdre Nathanaël Mbuku lors du mercato hivernal qui s’ouvre officiellement en janvier. En fin de contrat le 30 juin 2023, il peut négocier avec le club de son choix dès janvier. Pendant le mercato estival dernier, la direction du SDR avait tenté de transférer le polyvalent ailier droit à Fernerbahçe. Elle avait trouvé un accord avec le club turc, mais le joueur de 20 ans n'avait pas donné suite à l'intérêt du club turc. Reims serait bien inspiré en transférant Nathanaël Mbuku en janvier 2023, pour éviter de le voir partir librement à l’issue de la saison. Selon le site spécialisé Transfermarkt, il vaut actuellement 5 millions d'euros sur le marché des transferts.

Stade de Reims Mercato : Mbuku visé par l'Olympiakos, Schalke 04 et Cologne

Nathanaël Mbuku cumule peu de temps de jeu avec les Rouge et Blanc cette saison. Il n’a pas encore été titulaire une seule fois au sein de l’équipe du Stade de Reims désormais dirigée par Will Still, suite au limogeage d’Oscar Garcia. Il n’a joué que 6 bouts de matchs, pour seulement 60 minutes de jeu cumulées. Malgré cela, il a réussi à attirer l’attention de plusieurs clubs grâce à son talent et son profil de joueur très prometteur. D’après les informations de Foot Mercato, l’attaquant formé au Stade de Reims plaît à trois clubs étrangers. Il serait sur les tablettes de l’Olympiakos Le Pirée en Grèce. En Bundesliga, Schalke 04 et le FC Cologne sont également intéressés par son profil.