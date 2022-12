LOSC Mercato : Une recrue estivale balance du lourd pour son futur

Publié par Ange A. le 02 décembre 2022 à 02:15

Recruté lors du dernier mercato, un latéral brésilien a adressé un message positif à l’endroit de la direction du LOSC. Son contrat expire l’été prochain.

Privé de Coupe d’Europe au terme de la saison dernière, le Lille OSC a procédé à quelques changements lors de la dernière fenêtre des transferts. Le club nordiste a notamment intronisé Paulo Fonseca sur le banc à la place de Jocelyn Gourvennec. Les Dogues se sont également renforcés en bouclant certaines signatures. Il s’agit notamment du transfert d’Ismaily. L’arrière gauche brésilien a rejoint Lille en tant que joueur libre en provenance du Shakhtar Donetsk. Le défenseur auriverde âgé de 32 ans s’est engagé pour une saison plus une en option avec le club nordiste. Alors que son contrat arrive à expiration dans six mois, le défenseur brésilien a affiché son bonheur dans le Nord.

LOSC Mercato : Ismaily envoie un signal positif pour son futur

Sa dernière sortie dans les médias du Lille OSC devrait notamment ravir les décideurs lillois. « Je joue dans un grand club, dans un grand championnat. Sur le plan professionnel et personnel, je suis très heureux et satisfait. J’aime vraiment beaucoup ce championnat jusqu’à présent. C’est une expérience incroyable pour moi », a confié Ismaily. Épanoui au LOSC, l’ancien sociétaire du Shakhtar s’est imposé comme un maillon important du dispositif de Paulo Fonseca. Le latéral gauche a disputé 12 rencontres cette saison, dont 11 en tant que titulaire. Il compte entre outre deux buts et autant de passes décisives sur la campagne en cours. Reste maintenant à savoir si son année optionelle sera activée.

Quant au club nordiste, il pointe actuellement à la 7e place au classement. Les Dogues n’accusent que deux points de retard sur le FC Lorient, surprenant 5e de Ligue 1. Ils effectueront leur retour à la compétition le 28 décembre lors d’un déplacement à Clermont pour le compte de la 16e journée.