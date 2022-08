LOSC Mercato : Après Renato Sanches, Lille acte un renfort colossal

Publié par ALEXIS le 04 août 2022 à 21:29

LOSC Mercato : Après l'officialisation du transfert de Renato Sanches au Paris Saint-Germain, le LOSC a enregistré l'arrivée d'un gros renfort en défense.

LOSC Mercato : Lille s'offre les services du Brésilien Ismaily

Alors que le transfert de Renato Sanches au PSG a été officialisé ce jeudi, le LOSC a annoncé dans la foulée du départ du Portugais, l’arrivée Ismaily Gonçalves dos Santos dit Ismaily (32 ans). L’arrière latéral gauche s’est engagé avec Lille OSC, sans indemnité de transfert, pour une saison, plus une en option. Il vient renforcer un poste dégarni depuis le départ de Reinildo Mandava à l’Atlético Madrid en janvier 2022. « Le club est heureux d’accueillir Ismaily en Ligue 1 et satisfait qu’il ait fait le choix du LOSC où il viendra renforcer l’effectif défensif et offrir des solutions complémentaires à son entraîneur, autant qu’il apportera ses qualités, son expérience et une mentalité qui collent à l’esprit des Dogues. Bienvenue au LOSC Ismaily », a officialisé le LOSC.

La nouvelle recrue des Lillois a passé neuf saisons consécutives en Ukraine où elle a remporté de nombreux titres ( 6 fois le championnat d’Ukraine) et a disputé une demi-finale de Ligue Europa. Ismaily est heureux de découvrir un nouveau championnat, l’un des cinq grands d’Europe. « Je suis très heureux de rejoindre ce grand club français. J'ai beaucoup entendu parler en bien du LOSC, de ses infrastructures et de son public. Je suis impatient de retrouver mes nouveaux coéquipiers. J'ai vraiment hâte aussi de débuter sous mes nouvelles couleurs et de donner le meilleur de moi-même », a-t-il déclaré.

Letang se félicite de la signature d'un joueur prioritaire

Président directeur général du LOSC,Olivier Letang s’est aussi réjoui de la signature du Brésilien à Lille. « Nous sommes très satisfaits d’avoir trouvé un accord avec Ismaily et de l’accueillir à Lille OSC. C’est un joueur qui rassemble les qualités, l’expérience et l’état d’esprit qui correspondent parfaitement au profil que nous recherchions pour enrichir notre effectif. Nous avions ciblé depuis longtemps Ismaily comme notre priorité. Il était donc important de conclure cette arrivée et c’est ce que nous avons réussi à faire, avec la confiance et la motivation du joueur », a expliqué le dirigeant des Dogues.