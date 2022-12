PSG Mercato : Luis Campos tient déjà la réponse de Josko Gvardiol

Publié par JEAN-LUC D le 02 décembre 2022 à 17:15

Révélation de la Coupe du Monde 2022 avec la Croatie, Josko Gvardiol intéresserait le PSG pour cet hiver. Le défenseur du RB Leipzig a évoqué son avenir.

À la recherche d’un défenseur central supplémentaire et pour oublier définitivement Milan Skriniar, qui devrait prochainement parapher un nouveau bail avec l’Inter Milan, le Paris Saint-Germain serait désormais sur les traces de Josko Gvardiol. Lié au RB Leipzig jusqu’en juin 2027, le joueur de 20 ans pourrait ainsi faire l’objet d’une offre de la part de Luis Campos lors du marché des transferts de janvier. Recruté pour environ 19 millions d’euros en juillet 2021, l’ancien défenseur du Dinamo Zagreb pourrait rapporter gros au club allemand, puisque Transfermarkt estime sa valeur actuelle à 60 millions d’euros. Toutefois, le principal concerné ne semble pas forcément pressé de quitter ses coéquipiers, dont Christopher Nkunku.

PSG Mercato : Josko Gvardiol intéressé par Chelsea ?

Outre le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin et Chelsea seraient également dans le coup pour Josko Gvardiol. D’ailleurs, le journaliste italien Ignazio Genuardi assure sur son compte Twitter que les Blues seraient actuellement en pole pour recruter Gvardiol. Dans une interview accordée à David Ornstein pour The Athletic, le jeune compatriote d’Ivan Rakitic s’est exprimé sur les rumeurs l’envoyant à Chelsea.

« À propos de moi et Chelsea ? Je ne sais pas. Tu sais ce qui s'est passé ces derniers mois. Pour être honnête, je n'en ai aucune idée (…) C'est un grand club bien sûr et, qui sait, peut-être qu'un jour je serai là-bas. C'est vraiment agréable de voir des choses comme ça, surtout parce qu'il y a Kovacic, donc on ne sait jamais. Je parle avec lui », a confié Josko Gvardiol, qui ne compte toutefois pas forcer son départ de Leipzig.

« Mon agent s'occupe de cela et nous verrons bien. Pour l'instant, je suis heureux à Leipzig. Je ne sais pas, nous verrons - on ne sait jamais. Vous connaissez les histoires et ces choses, mais tout ce que je peux dire, c'est que je suis heureux à Leipzig et pour l'instant, je vais y rester et jouer pour eux. Même être ici sur le plus grand événement, c'est une grande chose pour moi à 20 ans donc je suis heureux. Je dois y réfléchir », a ajouté le natif de Zagreb.