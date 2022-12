PSG Mercato : Al-Khelaïfi fixe un important rendez-vous pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 03 décembre 2022 à 09:29

Interrogé par L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, s’est exprimé sur l’avenir de Kylian Mbappé, annoncé au Real Madrid l’été prochain.

La direction du Paris Saint-Germain prend au sérieux les rumeurs autour de l’avenir de Kylian Mbappé. S’il a récemment préféré botter en touche, arguant notamment : « chaque mois, chaque semaine et même chaque jour, je dois répondre à cela. Il vient de renouveler son contrat et nous sommes tous contents », Nasser Al-Khelaïfi veut désormais discuter avec son attaquant de 23 ans pour évoquer son avenir. À l’instar de Lionel Messi, la situation du Champion du Monde 2018 sera également mise sur la table après le Mondial 2022 au Qatar.

« Cette année, c’est la Coupe du Monde. J’espère que Messi et Mbappé seront les plus forts de la Coupe du Monde. Après, on parlera », a déclaré le président du PSG, alors qu’en Espagne certaines sources indiquent que le numéro 7 des Rouge et Bleu n’aurait pas du tout abandonné son rêve de rejoindre la Maison-Blanche.

PSG Mercato : Kylian Mbappé pense toujours au Real Madrid

Malgré une prolongation actée en mai dernier et qui le lie au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé aurait déjà des envies d’ailleurs. Il y a quelques jours, le portail Madrid Zone a révélé que Plus incisif, un compte dédié au champion d’Europe en titre, Madrid Zone, a fait monter la température en indiquant que « Kylian Mbappé n'a toujours pas abandonné son rêve de rejoindre un jour le Real Madrid. Il est toujours très contrarié par le PSG et pourrait raviver son envie de partir en 2023, même s'il se concentre actuellement sur la Coupe du Monde. »

Une arrivée de l’international français de 23 ans dans les rangs des Merengues pourrait donc être le principal tube de l’été 2023, d’autant que Luis Campos a assuré qu’il ne retiendrait pas forcément Mbappé s’il venait à faire le choix de s’en aller dans le futur.

Affaire à suivre donc...