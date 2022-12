Coupe du monde : But de Griezmann, l' Equipe de France déboutée

Publié par ALEXIS le 06 décembre 2022 à 05:37

La FIFA a rendu son verdict concernant le recours de la FFF, pour le but refusé à l’ Equipe de France contre la Tunisie, mercredi.

La Tunisie a infligé une défaite à l’ Equipe de France (1-0), lors du dernier match de la phase de poule, dans le groupe (D), mercredi. Malgré ce résultat, les Bleus ont fini à la première place de leur groupe et qualifiés pour les 8es de finales. Quant aux Aigles de Carthage, ils ont fini à la 3e place du groupe et sont éliminés malgré leur victoire sur les Tricolores. Mais le résultat du match entre les deux sélections aurait pu être un nul (1-1). Antoine Griezmann avait inscrit un beau but dans le temps additionnel (90e+8), mais il avait été refusé par l’arbitre néo-zélandais, Matt Conger, après avoir consulté la vidéo de l’action. L’attaquant de l’ Equipe avait été pris en position de hors-jeu avant le but.

Mais la Fédération française de football avait porté une réclamation auprès de la FIFA, contestant la décision de l’arbitre Matt Conger . Cinq jours après le match perdu à l’Education City Stadium d'Al-Rayyan, l’instance suprême du football s’est prononcée sur la requête de la FFF. Elle a débouté la France. « La commission de discipline de la FIFA a rejeté la réclamation présentée par la Fédération française de football concernant le match Tunisie-France de la Coupe du Monde de la FIFA disputé le 30 novembre », écrit la FIFA dans un communiqué officiel, sans donner plus d'explications.

Un verdict sans conséquence regrettable pour l’ Equipe de France

Le verdict de la FIFA, qui confirme ainsi la défaite des Bleus face à la Tunisie, n’a évidemment aucune incidence sur la suite de la compétition pour l’ Equipe de France, car même le match nul n’aurait rien changé au classement final des Tricolores et de Aigles dans leur groupe. Qualifiée, l’ Equipe de France a même disputé les 8es de finale contre la Pologne, dimanche, avant la décision de la FIFA. Elle a éliminé les Aigles Blancs (3-1) et affrontera l’Angleterre en quarts de finale, samedi (20h) au Stade Al-Bayt à Al-Khor.