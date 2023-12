Alors que le président de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, promet rendre les choses difficiles au PSG, Marquinhos a lui aussi réagi au tirage au sort des huitièmes de finale de la Champions League.

PSG : Marquinhos promet du lourd à la Real Sociedad en février

Ce lundi midi, du côté de Nyon, en Suisse, l’UEFA a organisé le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et le moins que l’on peut dire, c’est que le Paris Saint-Germain s’en sort très bien après avoir terminé deuxième de son groupe à l’issue de la phase de poules. En effet, alors qu’il pouvait bien tomber sur le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore Manchester City, le PSG a hérité de la Real Sociedad pour les huitièmes de finale programmées pour février et mars prochains. Au micro de RMC Sport, Jokin Aperribay, le président du club basque, promet de « rendre les choses difficiles à Paris », même s’il reconnaît que « c’est sûrement le tirage le plus difficile à ce stade de la compétition. »

De son côté, le capitaine du PSG assure que son équipe répondra présente en février et mars prochains lors de la double confrontation contre l’ancien club d’Antoine Griezmann. « Déjà, la Real Sociedad est un adversaire qui est dans une très bonne période. Ils ont eu une phase de groupe aussi difficile avec de bons adversaires. Et ils ont fini premiers. Je pense que ça montre leur valeur », avoue Marquinhos, qui promet que « d’ici là, jusqu'à cette rencontre, beaucoup de choses vont se passer (…), on sera prêts pour affronter cette équipe de la Real Sociedad quand ça arrivera. » L’international brésilien de 28 ans affiche toutefois une certaine appréhension pour un adversaire qui demeure un total inconnu pour les Rouge et Bleu.

Marquinhos : « C'est un adversaire qu'on n'a pas encore connu »

Adversaire du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions, la Real Real Sociedad a atteint les demi-finales de la C1 sous la version Coupe des Clubs Champions en 1983. Depuis lors, la formation espagnole n’a plus jamais performé au niveau européen. Concernant le PSG, le club basque n’a également jamais rencontré le Champion de France en titre. C’est donc une double confrontation inédite qui s’annonce entre les deux équipes. « C’est un adversaire qu'on n'a pas encore connu dans ce parcours européen et pour moi c'est la première fois. Avec toutes les informations qu'on a, j’entends que c’est un beau stade, avec une bonne ambiance. Je pense que les supporters vont bien aimer ce déplacement », pense Marquinhos dans une interview accordée au site officiel du Paris SG.