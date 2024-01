Au lendemain de l’accord annoncé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l’entourage de l’attaquant du PSG a tenu à faire la lumière sur cette affaire.

Mercato PSG : Kylian Mbappé a choisi le Real Madrid

Hier soir, Foot Mercato a lâché une bombe en annonçant que Kylian Mbappé s’était mis d’accord avec le Real Madrid en vue d’une arrivée libre l’été prochain. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’attaquant de 25 ans aurait donc décidé de quitter les rangs du Paris Saint-Germain pour ouvrir un nouveau cycle avec les Merengues. Malgré une offensive d’envergure de Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar pour le convaincre de poursuit l’aventure en Ligue 1, le capitaine de l’équipe de France aurait dit oui à Florentino Pérez avec le sentiment de ne pas laisser le PSG sur la paille. Approchée par RMC Sport, la direction parisienne assure ne pas être au courant de l’existence d’un accord entre son joueur et le club espagnol. Les dirigeants parisiens s'attendent à avoir la primeur de la décision de Mbappé quand il aura tranché. Et visiblement, le Champion du monde 2018 n’est pas pressé de le faire.

L’entourage de Kylian Mbappé dément l’accord avec le Real

Quelques heures après la réaction du Paris Saint-Germain, c’est au tour de l’entourage de Kylian Mbappé de sortir du silence après l’annonce d’un éventuel accord entre le natif de Bondy et le Real Madrid. Joint par RMC Sport, l’entourage du meilleur buteur de Ligue 1 dément les rumeurs, soulignant que le partenaire de Kang-In Lee n’a encore rien conclu avec la Maison-Blanche. « Il n’y a aucun accord autour de l’avenir de Kylian d’autant qu’il n’y a pas de discussions entamées au sujet de celui-ci. Aucun type d’influence ne pourrait d’ailleurs dicter le timing de discussion, réflexion ou décision de Kylian », indique l’entourage de Mbappé. Reste donc à savoir ce que va décider le compatriote d’Antoine Griezmann pour la suite de sa carrière.