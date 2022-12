FC Barcelone Mercato : Le Barça acte le départ d'un cadre cet hiver

Publié par Thomas G. le 08 décembre 2022 à 20:21

Déçu par les récentes performances d'un attaquant, les dirigeants du FC Barcelone auraient décidé de le vendre lors du prochain mercato.

Le FC Barcelone fait face à une nouvelle crise économique suite à l’élimination en phases de poule de la Ligue des Champions. Les Blaugranas pourraient être interdits de recrutement par la Liga si la situation n’évolue pas positivement. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants du Barça s’activent en coulisse pour inverser la tendance et trouver des solutions. Le FC Barcelone devrait ainsi se séparer de plusieurs joueurs lors du mercato hivernal pour réduire la masse salariale et éviter les sanctions.

Selon les informations de Fichajes, les Blaugranas auraient pris la décision de vendre l’international espagnol Ferran Torres. Les dirigeants du Barça ont réussi à convaincre Xavi qui a été déçu des performances de l’ancien attaquant de Valence. Le rendement de l’ailier de 23 ans pendant la Coupe du monde a été pointé du doigt notamment lors de l'élimination face au Maroc. Au Barça, son inefficacité devant le but lui est reproché et son temps de jeu s’est réduit depuis le début de saison. Le FC Barcelone souhaiterait vendre Ferran Torres pour récupérer une grande partie des 55 millions d’euros déboursés pour le recruter à Manchester City.

FC Barcelone Mercato : Deux grands d’Europe sont intéressés par Ferran Torres

Le Barça est disposé à écouter les offres pour Ferran Torres, mais à l’heure actuelle aucune proposition n’est arrivé en Catalogne. Malgré un début de saison difficile, l’international espagnol garde une belle cote sur le marché des transferts. Selon les informations de Fichajes, Arsenal et la Juventus sont venus prendre des renseignements cette semaine. Les Gunners et les Bianconeri pourraient passer à l’action à l’ouverture du mercato hivernal. Ferran Torres ne devrait pas être le seul joueur du FC Barcelone à partir. Hector Bellerin, Franck Kessié et Memphis Depay étant toujours sur la selette. Les Blaugranas sont dans l’obligation de vendre pour se sortir de cette crise et certains joueurs devraient être sacrifiés.