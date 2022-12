ASSE : La raison de l'absence de Dreyer contre Grenoble

Publié par ALEXIS le 10 décembre 2022 à 10:58

Dreyer, le gardien de but titulaire de l’ ASSE était absent vendredi, lors du match amical contre Grenoble. Batlles a justifié l’absence de la recrue.

En préparation en vue de la reprise du championnat le 26 décembre contre le FC Annecy, l' ASSE a livré un premier match amical contre Grenoble Foot 38, vendredi, au Centre sportif Robert-Herbin, à huis clos. L’AS Saint-Etienne l’a emporté grâce aux buts de Mathys Saban (26e), Jean-Philippe Krasso (sur penalty, 75e) et Faouzi Ghoulam (sur penalty, 83e). Le GF38 avait réduit le score grâce à Joris Correa (31e). Les deux penalty ont été provoqués par le jeune attaquant stéphanois Abdoulaye Sidibé. Lors des deux derniers matchs amicaux de préparation, les Verts afffronteront l'AC Ajaccio, mercredi, puis l'ES Troyes AC, le samedi 17 décembre.

ASSE : Dreyer absent, Batlles a testé Boubacar Fall

Gardien de but titulaire de l’ ASSE, Matthieu Dreyer n’a pas pris part au match amical face aux Grenoblois. Laurent Batlles a aligné Boubacar Fall d’entrée de jeu, avant de faire entrer Etienne Green en deuxième période. Mais l’absence du portier titulaire des Verts est bel et bien justifiée. L’entraineur des Stéphanois voulait tester le troisième gardien de but, selon ses explications.

« Matthieu Dreyer n'a pas joué car je voulais voir Bouba' (Fall) sur un match face à une équipe de Ligue 2. Je voulais également redonner du temps de jeu à Etienne Green sur un match contre une équipe de Ligue 2. Matthieu (Dreyer) a eu pas mal de temps de jeu et faire jouer les trois gardiens sur un même match une demi-heure chacun ce n'est pas terrible. On verra sur le prochain match comment on fera et qui on mettra », a justifié le coach de l’ ASSE. Pour rappel, l' ASSE est 20e de Ligue 2 après 15 journées de championnat.