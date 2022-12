FC Nantes : Une belle rentrée d'argent arrive au FCN

Publié par Jules le 13 décembre 2022 à 16:50

Grâce à la Coupe du monde et aux performances des différents Mondialistes, une belle rentrée d'argent arrive au FC Nantes.

Avec la situation très tendue du FC Nantes sur le plan sportif, les Canaris devraient se montrer assez actifs sur le marché des transferts. À l'heure de la trêve internationale liée à la Coupe du monde au Qatar, le club pointe à la 16e place du classement de Ligue 1, à égalité de points avec l'AJ Auxerre (17e), premier relégable. Une situation qu'il va falloir résoudre rapidement pour le FCN afin d'éviter de lutter pour le maintien jusqu'à la toute fin de l'exercice 2022-2023.

Cependant, le FC Nantes conserve des moyens assez limités pour le recrutement, même si l'enveloppe pourrait gonfler un peu grâce à la Coupe du monde. Pour rappel, Jean-Charles Casteletto, seul joueur des Canaris engagé dans le Mondial au Qatar devrait rapporter de l'argent au club. En effet, la FIFA s'engage à rémunérer les clubs à hauteur de 9 500€ par jour passé en sélection, ce qui porte le montant à plus de 180 000€, une somme qui pourrait s'avérer très utile pour le FCN qui s'est d'ailleurs déjà offert une nouvelle recrue en début de semaine.

FC Nantes Mercato : Les anciens joueurs aussi vont rapporter au FCN

De plus, la FIFA assure que cette somme concerne également les anciens joueurs passés par le club durant les deux années qui ont précédé la Coupe du monde. Pour le FC Nantes, cela concerne donc deux autres joueurs. Osman Bukari, passé par le FCN il y a moins d'un an et qui évoluait avec le Ghana devrait également rapporter 180 000 €, tandis que Randal Kolo Muani, qui affrontera le Maroc en demi-finale avec l'Equipe de France va, quant à lui, apporter une belle rentrée d'argent.

S'il allait au bout avec les Bleus, Randal Kolo Muani comptabiliserait 38 jours de compétition. La FIFA devrait donc offrir une enveloppe d'un peu plus de 330 000€ au FC Nantes. Au total donc, le FCN pourrait profiter de 700 000€ supplémentaires dans son budget. Une aubaine pour les Canaris qui en auront sans doute bien besoin lors du prochain marché des transferts.