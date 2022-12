FC Barcelone Mercato : Le Barça scelle l'avenir de deux prodiges

Publié par Thomas G. le 14 décembre 2022 à 03:04

Conscient de la nécessité de restructurer l'effectif de Xavi, les dirigeants du FC Barcelone ont pris une décision pour l'avenir de deux cracks.

Le retour de Joan Laporta a permis au Barça d’entamer un nouveau cycle dans son histoire. Les Blaugranas veulent revenir au sommet après le départ de Lionel Messi et la crise économique qui a touché le club. Ce retour en grâce passe par un nouveau projet et le FC Barcelone a recruté plusieurs joueurs prometteurs ces dernières saisons. Le Barça peut également s’appuyer sur la qualité de la Masia qui permet aux Blaugranas d’avoir des jeunes talents comme Gavi, Alejandro Balde ou encore Ansu Fati.

Le FC Barcelone doit désormais prendre une décision concernant l’avenir de deux jeunes talents, Pablo Torre et Inaki Pena. Le jeune milieu de terrain espagnol est considéré comme l’un des grands espoirs du football espagnol. À 19 ans Pablo Torre a réussi à gagner sa place dans le groupe de Xavi et ses performances ont convaincu les dirigeants du Barça. La pépite espagnole doit néanmoins faire face à une forte concurrence à son poste et son temps de jeu en équipe première est faible. Le FC Barcelone doit désormais prendre une décision pour ne pas freiner sa progression. Selon les informations de Sport, une réunion aura lieu cette semaine entre Pablo Torre et le Barça pour décider de son avenir. Le milieu espagnol pourrait être prêté lors du mercato hivernal pour grapiller du temps de jeu et de l’expérience. Le Celta Vigo serait intéressé par un prêt de Pablo Torre cet hiver.

FC Barcelone Mercato : Inaki Pena pourrait prolonger au Barça

En parallèle de l’avenir de Pablo Torre, le Barça souhaiterait prolonger le contrat d’Inaki Pena. Le gardien espagnol de 23 ans devrait signer un nouveau bail avec son club formateur selon Mundo Deportivo. À l’instar d’Alejandro Balde ou encore Gavi, le FC Barcelone aurait décidé d’inscrire Inaki Pena dans un nouveau projet à long terme. Le gardien espagnol est la doublure de Marc-André ter Stegen et l’objectif des Blaugranas est de faire progresser Inaki Pena au côté du gardien allemand. Le natif d'Alicante pourrait ensuite devenir le gardien numéro 1 du FC Barcelone après le départ de Ter Stegen.