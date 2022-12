FC Barcelone Mercato : Le Barça sous le charme d'un crack d'Angers

Publié par Jules le 12 décembre 2022 à 13:01

En pleine reconstruction, le FC Barcelone cherche des nouveaux talents pour son équipe et aurait flashé sur un jeune joueur d'Angers pour se renforcer.

Depuis plusieurs semaines, les pistes se multiplient au FC Barcelone, qui veut se renforcer dès cet hiver pour tenter de conserver sa place de leader en Liga. Ainsi, le Barça semble privilégier deux postes, celui de latéral droit, où les options manquent depuis le début de saison, mais aussi le milieu de terrain, pour permettre aux titulaires de souffler un peu. Cela permettra aussi d'apporter un peu de sang neuf dans une zone de jeu où un manque de profondeur de banc se fait souvent ressentir en Catalogne.

Cependant, le FC Barcelone a des moyens assez limités pour le prochain mercato et devra donc être malin pour se renforcer. Alors que les noms de Bernardo Silva, d'Ikay Gundogan et de N'Golo Kanté circulent ces derniers temps, les deux joueurs de Manchester City semblent trop chers, tandis que le Barça tente toujours de réduire le salaire de l'international français. Le club pourrait se rabattre sur une option moins couteuse. D'après Mundo Deportivo, les Blaugranas suivraient de près les performances d'Azzedine Ounahi, le joueur d'Angers qui brille avec le Maroc depuis le début de la Coupe du monde 2022.

FC Barcelone Mercato : Azzedine Ounahi au Barça dès le mois de janvier ?

Azzedine Ounahi, qui vient d'accéder à une demi-finale de Coupe du monde avec le Maroc, voit sa réputation grimper en flèche depuis le début de la compétition. Auteur de très belles prestations avec les Lions de l'Atlas, les clubs intéressés sont nombreux et prestigieux, et le FC Barcelone devra se démarquer de la concurrence pour le milieu angevin de 22 ans. Néanmoins, la piste semble séduire en interne au FC Barcelone. En effet, le Barça, qui dispose de moyens limités, veut faire des coups sur le prochain marché des transferts, et l'arrivée d'Azzedine Ounahi pourrait bien être une belle opération pour le club catalan.